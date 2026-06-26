Nace una nueva alianza de universidades del Atlántico en la que estará la Universidade da Coruña
El nuevo organismo buscará conectar universidades y territorios europeos para impulsar la investigación y el conocimiento compartido
La red Crusoe aprobó este viernes la creación de Alianza Universitaria de la Región Atlántica (AURA), una nueva alianza universitaria transnacional que conectará universidades y territorios del espacio atlántico europeo. La decisión se tomó en la asamblea general celebrada en la Universidade de A Coruña, que será una de las participantes en la iniciativa.
La AURA nace con el objetivo de impulsar proyectos conjuntos de investigación, compartir conocimiento y reforzar la colaboración entre los centros universitarios y las regiones en la que desarrollan su actividad.
'El saber que une dos orillas'
Bajo el lema 'El saber que une dos orillas', AURA comenzará identificando las colaboraciones que ya existen entre las universidades del Arco Atlántico. A continuación, buscará incorporar instituciones de territorios como Nueva Aquitania, Navarra, País Vasco, Andalucía, el sur de Portugal, Gales, Irlanda y Quebec.
La iniciativa está impulsada por Crusoe, la Comisión Arco Atlántico y la Universidad del País Vasco. Su creación se enmarca en los trabajos para poner en marcha la futura macrorregión del Arco Atlántico, que deberá estar definida antes de junio de 2027 por mandato de la Comisión Europea.
Esta macrorregión permitirá a los territorios atlánticos coordinarse en ámbitos como la investigación, la movilidad, la energía, la transición ecológica o la protección del medio marino.
Ricardo Cao sigue como secretario general
La asamblea también renovó la dirección de Crusoe. El rector de la UDC, Ricardo Cao, seguirá como secretario general, mientras que el rector de la Universidad de Aveiro, Artur Silva, asumirá la presidencia.
Crusoe agrupa a 29 instituciones de educación superior de España y Portugal, con casi 240.000 estudiantes y más de 40 campus.
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