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O medio século da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda celebrarase no Rosalía de Castro

Será cunha gala o vindeiro mércores 1 ás 20.00 horas

Presentación da gala dos 50 anos da ACAB

Presentación da gala dos 50 anos da ACAB / LOC

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Alberto Rivera

A Coruña

A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda celebra os seus primeiros 50 anos de vida que reivindicarán cunha cita especial no Teatro Rosalía de Castro o vindeiro mércores 1 de xullo ás 20.00 horas. Nela a entidade conmemorará o medio século de actividade cultural e compromiso coa lingua e a sociedade galega.

Na mañá deste venres presentouse o festexo que será un reflexo da diversidade e da calidade da cultura galega actual a través dunha proposta con diferentes disciplinas. O programa incluirá a participación de artista como Raúl Galego e Mercedes Peón na música, Mofa e Befa co seu humor, Antía Goyene e Dadaneras coa danza contemporánea e Eva Veiga coa literatura oral.

O evento será presentado por Chus Álvarez e será dirixido por Clara Porta, nunha produción que conta coa colaboración de diferentes entidades culturais.

Axente fundamental

Na conferencia de prensa de presentación, o edil de Cultura, Gonzalo Castro, destacou a relevancia dunha agrupación “nacida no verán de 1976 da man dunha mocidade comprometida coa defensa da lingua galega e coa necesidade de artellar espazos de resistencia cultural”.

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A ACAB conta con máis de 400 socias e socios e desenvolve arredor de 200 actividades anuais, consolidada coma un axente fundamental da cultura na cidade. Entre as súas propostas destacan algúns como A Coruña das Mulleres ou A Coruña Literaria, ademais doutras vencelladas ao teatro, á lectura ou á radio.

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