Las obras de la rotonda que conectará Visma con la Tercera Ronda de A Coruña comenzarán el lunes 29 de junio

Las obras de remodelación de la rotonda que conecta Visma con la Tercera Ronda comenzarán el lunes 29 de junio y se prolongarán hasta finales de septiembre. La acutación permitirá mejorar los accesos al futuro barrio, que contará con más de 3.600 viviendas, una cuarta parte protegidas, y crear nuevas conexiones con San Pedro de Visma.

La glorieta tendrá dos carriles por sentido, nuevas aceras, carril bici y plazas de aparcamiento. También se renovarán las redes de saneamiento, abastecimiento, electricidad, gas, telecomunicaciones y alumbrado.

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Los trabajos se dividirán en cuatro fases para mantener el tráfico. La primera consistirá en retirar la mediana de hormigón, con dos carriles abiertos por sentido.