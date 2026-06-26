Las obras de la rotonda que conectará Visma con la Tercera Ronda de A Coruña comenzarán el lunes 29 de junio
Las obras se ejecutarán en cuatro fases para mantener el tráfico operativo, comenzando con la retirada de la mediana central para abrir dos carriles por sentido
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A Coruña
Las obras de remodelación de la rotonda que conecta Visma con la Tercera Ronda comenzarán el lunes 29 de junio y se prolongarán hasta finales de septiembre. La acutación permitirá mejorar los accesos al futuro barrio, que contará con más de 3.600 viviendas, una cuarta parte protegidas, y crear nuevas conexiones con San Pedro de Visma.
La glorieta tendrá dos carriles por sentido, nuevas aceras, carril bici y plazas de aparcamiento. También se renovarán las redes de saneamiento, abastecimiento, electricidad, gas, telecomunicaciones y alumbrado.
Los trabajos se dividirán en cuatro fases para mantener el tráfico. La primera consistirá en retirar la mediana de hormigón, con dos carriles abiertos por sentido.
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