Primeras reacciones de pasajeros al cierre de la estación de tren en A Coruña: de "tener comprensión" a "recibir un descuento"

La segunda fase de obras en la estación de tren de A Coruña es oficial desde este viernes y los primeros trayectos afectados ya operan por autobús en ambos sentidos a Santiago o Betanzos-Infesta, en función del viaje. Entre el 26 de junio y el 10 de julio, los desplazamientos con destino u origen en A Coruña deberán realizar parte del recorrido por carretera en un servicio habilitado por Renfe. La compañía ferroviaria notificó a los usuarios sobre los cambios en horarios o tiempos de desplazamiento tanto en el momento de la compra del billete como en los días previos. En la estación coruñesa, los autobuses se han instalado en un lateral de la puerta principal y el personal de la empresa se encarga de gestionar el transbordo. Los pasajeros se mueven entre la comprensión de la medida y el desencanto por la falta de información.

"Pensé que venía directo el tren hasta A Coruña porque mi billete era así, pero me encontré hoy con que no. Me notificaron, sí, pero tarde. Ahora tienen que venir a recogerme porque todo ha sido a última hora", contaba Jessy Natalie Parra, una de las viajeras afectadas. En el punto opuesto, Ariana Barral, madre que despedía a su hijo en la estación para un campamento de verano, confirmó que se enteró "a través de la prensa, que viene publicando información estos días" y que "hay que tener comprensión porque no supone un problema, salvo que no puedes despedirte a pie de tren".

Los pasajeros de trenes tipo Regional, Media Distancia, Avant o Alta Velocidad viajarán en autobús entre A Coruña y Santiago, independientemente del sentido de la marcha. Para los Media Distancia en dirección a Ferrol y a Ourense, con parada en Lugo y Monforte, el tramo entre A Coruña y Betanzos-Infesta será por carretera en ambas direcciones.

El pasajero Iván Arnaldo, que viajaba en el AVE desde Madrid a A Coruña. / Gus de la Paz

Los viajeros Iván Arnaldo y César Álvarez tomaron el AVE en Madrid con dirección A Coruña un poco "en el limbo" de lo que pasaría. El motivo del desplazamiento es la despedida de soltero sorpresa de Arnaldo. En su caso, Renfe había notificado las modificaciones del trayecto pero la experiencia fue vivida de distinta manera: unos conocían los cambios y uno de ellos no. "El transbordo en Santiago de tren a autobús fue muy fluido. Nos informaron en el momento de la incidencia y el desplazamiento por carretera duró una hora. No ha supuesto mucho ajetreo", expresó Arnaldo. Para Álvarez, que organizó la despedida, la situación fue distinta.

El usuario César Álvarez, que llegó a la estación de A Coruña en autobús desde Santiago. / Gus de la Paz

"Fui el encargado de comprar los billetes y la notificación del cambio llegó por correo electrónico. En él, Renfe nos informaba de que viajaríamos en autobús desde Santiago y que lamentaba las molestias. Sin embargo, no ofreció ningún reembolso o un descuento en la tarifa. A nosotros nos cobraron billetes enteros para llegar en tren hasta A Coruña y, como mucho, abrieron la posibilidad de un reembolso. Esto sirve de poco porque con el reembolso pierdes el viaje, que no es lo que buscamos. Tampoco hubo información durante el trayecto. A pesar de eso, el transbordo fue sencillo y no hubo incidencias", detalló César Álvarez.

El precio y la información, puntos clave

En la misma línea que César Álvarez, Chiqui Ramil se mostró "muy enfadada porque con Renfe siempre está todo mal". Esta pasajera había adquirido un billete para viajar hasta Vigo en el tren de las 12.00 horas y se mostraba disconforme con la gestión. "Me enteré por la mañana al leer el periódico y no hay información sobre los autobuses, ni de dónde salen ni los horarios. Esto es un trastorno que mete miedo", lamentó.

Los trayectos en bus que ofrece Renfe pueden afectar a los horarios, tanto en la salida como en la llegada, y a la duración del trayecto respecto al tren. La compañía avisa también de posibles paradas intermedias en caso de ser necesarias. La empresa ferroviaria recomienda revisar el billete y consultar estas modificaciones en taquilla, en su página web, en la app oficial o en el teléfono 912320320. Para los pasajeros con un desplazamiento previsto entre el 26 de junio y el 10 de julio, Renfe ha activado la posibilidad de solicitar cambios y anulaciones de billete sin coste.

Consuelo, pasajera que viaja a Santiago y todo su trayecto será por carretera. / Gus de la Paz

"Lamentablemente, non existe un desconto para o traxecto en autobús. Esto é significativo no meu caso, xa que só vou ata Santiago e toda a viaxe é por estrada. Debería haber unha bonificación porque o prezo é o mesmo. Estaba informada e no momento da compra en físico na estación informáronme de novo. Hai que ter comprensión", expresó Consuelo tras la compra del billete en taquilla. En el mismo tono, Pili González y su hijo Juan aseguraban haberse enterado "por redes sociales hace unos días" y frente a los cambios, "comprensión porque es un asunto de obras".

Pili González y su hijo Juan, usuarios de la estación de tren de A Coruña. / Gus de la Paz

Renfe realizará modificaciones en los tiempos de salida de varios servicios al finalizar la segunda fase obras. De hecho, se anuncian ya posibles retrasos en los primeros servicios del día 11 de julio. Estas modificaciones afectarán a trenes Avant entre Ourense y A Coruña y Media Distancia con Vigo y el AVE con destino Madrid. La compañía pide a los pasajeros que revisen sus billetes.

"Han sido muy puntuales en el servicio, pero no han sido ágiles en la información a los pasajeros. Nosotras nos hemos enterado en el momento de la compra del billete y nos afecta. Nos encontramos con la sorpresa y no han ofrecido ni una rebaja. Debería ser mucho más económico porque parte del viaje no vas en tren y después en Santiago toca hacer el transbordo, es un poco lioso", lamentó Gabriela Arendón antes de subir al autobús.