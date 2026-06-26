Así queda el Gobierno municipal de A Coruña tras la dimisión de Noemí Díaz: Celemín vuelve y Montse Paz suma Movilidad

La renuncia de Noemí Díaz como concejala de Infraestructuras y Movilidad provocará una nueva reorganización del gobierno municipal de A Coruña. Su marcha no reducirá el número de representantes del PSOE en la corporación, ya que su puesto será ocupado por Chero Celemín, siguiente integrante de la candidatura socialista presentada en las elecciones municipales de 2023.

La dimisión se comunicará oficialmente al pleno previsto para el 2 de julio. Después deberán completarse los trámites para que Celemín recupere su acta de concejal. El que fuera responsable de Educación en el anterior mandato de Inés Rey, regresa así al gobierno local y asume el área de Infraestructuras, pero no de Movilidad.

Las competencias que hasta ahora concentraba Noemí Díaz se dividirán. Movilidad pasará a manos de de Montse Paz, concejala de Seguridad Ciudadana e Interior. La alcaldesa, Inés Rey, avanzo este reparto tras conocer la renuncia de Díaz por "motivos personales".

Así queda la corporación municipal

Los socialistas cuentan con once ediles. Inés Rey seguirá al frente de la Alcaldía y José Manuel Lage Tuñas continuará como primer teniente de alcaldesa y responsable de Economía y Planificación Estratégica. Lage Tuñas es el hombre fuerte del gobierno y tras la última reestructuración del Ejecutivo impulsada por Rey concentró más poder, bajo cuyo mando en el área de Planificación Estratégica quedaron asuntos como los grandes desarrollos urbanísticos, como As Xubias y el puerto, los mayores contratos municipales, como los de tratamiento de residuos, la recogida de basura o el transporte público, o proyectos bandera del Ejecutivo, como los Cantones y la estación intermodal. En la práctica, este reparto de poder vació de competencias destacadas a concejalías como las de Medio Ambiente, Urbanismo, Movilidad e Infraestruturas.

El resto seguirá como hasta hora: Yoya Neira en Medio Ambiente, Gonzalo Castro en Cultura y Turismo, Nereida Canosa en Bienestar Social, Participación e Igualdad, Francisco Dinís en Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda, Manuel Vázquez en Deportes, Diana Sobral en Empleo, Comercio y Mercados, y Juan Ignacio Borrego en Educación, Formación e Innovación Tecnológica.

Por tanto, el cambio más significativo será la separación de Infraestructuras y Movilidad, una que pasa a manos de Celemín y otra que se integrará en el departamento de Montse Paz.