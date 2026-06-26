San Pedro de Visma, en fiestas

Las fiestas en los barrios continúan llevando alegría, música, juegos, tradición y diferentes actividades a todos los rincones de A Coruña. Este fin de semana será el turno para los vecinos de San Pedro de Visma, donde se programan desde este viernes 26 y hasta el domingo 28 diferentes propuestas que combinan tradición, música y gastronomía. El viernes a las 18.00 se celebra una fiesta infantil y una exposición fotográfica sobre la historia del barrio y a las 22.00 horas el festival ‘Rock in Visma’ pondrá el broche a la primera jornada con tributos a Queen y a Fito y Fitipaldis.

El sábado 27 habrá sesión vermú a partir de las 13,00 horas, además de actividades deportivas y conciertos, así como una verbena nocturna con el grupo Talismán, a partir de las 22.30 horas. Los asistentes podrán degustar churrasco y mejillones a lo largo de esta segunda jornada.

Las fiestas en San Pedro de Visma culminarán el domingo con las propuestas más tradicionales: habrá juegos populares, pasacalles y foliada, además de misa solemne y procesión en honor a San Pedro. A partir del mediodía, se celebrará la ‘Festa do Polbo’ que estará acompañada de música y sesión vermú, en un ambiente pensado para todos los vecinos.