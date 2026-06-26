The Horrors pondrá a bailar con rock y electrónica a las Noites do Porto de A Coruña: "El reto ahora es volver a llegar a la gente"

El grupo The Horrors ofrece un concierto en la sala Inn este sábado a las 21.30 horas como parte del programa de Noites do Porto. La banda viene de estrenar nuevo disco, Night Life, y avanza en su dirección de rock y electrónica, que lleva al directo una energía festiva y salvaje.

¿Cómo han afectado los cambios en la formación de la banda a vuestro sonido?

Los tres nuevos miembros son amigos y músicos increíbles, así que, por suerte, ha sido mucho más fácil de lo que esperaba. Estamos trabajando juntos en un nuevo disco, así que supongo que lo sabremos pronto.

Para quienes todavía intentan poner una etiqueta a vuestro sonido, ¿cuáles son vuestras inspiraciones y objetivos musicales actuales?

Últimamente estoy escuchando mucha música electrónica, cosas como Andy Stott, Burial, Fennesz. También diferentes tipos de música coral de todo el mundo. En cuanto a nuestras intenciones, creo que sobre todo intentamos encontrar formas de que las nuevas canciones se sientan lo bastante distintas de lo que hemos hecho en el pasado.

¿Hacia dónde crees que se dirige la música rock en esta década?

La música en general se está desplazando cada vez más hacia los artistas en solitario y los dúos, principalmente por motivos económicos. Evidentemente, programas como Ableton han hecho que grabar música sea más fácil que nunca, y las plataformas de distribución han facilitado más que nunca publicar música. El reto ahora es volver a llegar a la gente. No sé si volveremos a alcanzar un punto en el que partes de la cultura o de la música puedan avanzar en una única dirección común. Ahora todo está mucho más fragmentado debido a la forma en que se consumen los medios. Por eso el rock ya no puede dirigirse hacia una sola tendencia unificadora como ocurría todavía en los años noventa, por ejemplo.

La diversidad es muy evidente en Night Life. ¿Estará igualmente presente en vuestros directos?

Creo que sí. Cambiamos bastante lo que tocamos.

¿Habéis alcanzado un punto de equilibrio con los ritmos electrónicos?

No estoy seguro. Puedo imaginarme haciendo un disco completamente electrónico en algún momento.

¿Cómo fue el proceso de grabación de este álbum? Los Ángeles parece un lugar fantástico para grabar un disco.

Night Life se hizo en muchas etapas diferentes y una parte muy importante tomó forma en casa, trabajando desde nuestros dormitorios. La grabación en Los Ángeles fue una experiencia bastante aislada porque apenas salíamos del estudio. Me encanta poder encerrarme durante una temporada cuando estoy creando algo.

¿Qué habéis aprendido como banda después de 20 años trabajando juntos?

Diplomacia y manipulación.

¿Qué sientes al escuchar vuestros trabajos anteriores?

Cada vez es diferente. A veces escucho lo que estábamos haciendo y pienso que captamos algo especial; otras veces suena completamente amateur y me hace reír. La crudeza de las primeras grabaciones resulta divertida porque se puede oír lo emocionados que estábamos todos.

¿Está la sociedad llegando a un nuevo momento de No Future en el que el punk vuelve a ser relevante? Parece que muchas bandas nuevas se están moviendo en esa dirección.

Creo que probablemente sea cierto en el sentido de que mucha gente se siente frustrada, pero no creo que se manifieste de la misma manera que lo hizo el punk. Los géneros y las subculturas ya no están tan definidos en la era posterior a internet. Todas las fronteras están mucho más difuminadas.

Hasta ahora, ¿cómo ha sido tocar en España? Noites do Porto es un festival comisariado con una apuesta especial por la calidad.

Me encanta España por su historia y su cultura, por su iconografía religiosa y su arquitectura. Es uno de mis países favoritos para visitar.