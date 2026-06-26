Vanesa Fandiño, mediadora comunicativa de la Fundación ONCE en A Coruña: "Para que la inclusión sea real, el alumnado con sordoceguera necesita más apoyos"

"Cada persona con sordoceguera es única, por eso con cada una de ellas trabajo y me comunico de manera diferente: solo por tacto, por tacto y audición, por el campo visual que les queda... Pero sí hay algo común a todas ellas: el tacto. Porque, aunque una persona tenga 'restos visuales', siempre hay información del entorno que va a perder. En bebés y en niños pequeños, por ejemplo, si no perciben lo que tienen a su alrededor, no se interesan por ello. Y no lo hacen hasta el punto, a lo mejor, de no iniciar la marcha, no comenzar a explorar como los otros niños... Los comportamientos y normas sociales que, en muchos casos, adquirimos por imitación, a ellos hay que enseñárselos porque no los están percibiendo", detalla Vanesa Fandiño, mediadora comunicativa de la Fundación ONCE en A Coruña y referente en Galicia de una profesión clave para facilitar la inclusión educativa y social de las personas con sordoceguera.

En vísperas del Día mundial de esta discapacidad, que surge como consecuencia de la combinación en una misma persona de un déficit visual y auditivo, y acompañada de Ricardo Badía, responsable de Servicios Sociales de la ONCE en la comunidad gallega, Fandiño comparte cómo es su trabajo para acercar la realidad de un colectivo "muy poco conocido" y diverso, de ahí que haya que "tener en consideración a cada persona". "En mi caso, he trabajado con personas con sordoceguera desde los 3 años hasta la adultez aunque, si se da la circunstancia, también se interviene antes", indica esta mediadora comunicativa de la Fundación ONCE --una de los once profesionales que llevan a cabo esta labor en Galicia de la mano de la entidad--, quien hace hincapié en que trabajar con personas con esa discapacidad "es muy diferente a hacerlo con alguien que tenga solo déficit visual o sordera", en cuyo caso "la metodología se basa en usar el otro sentido".

Vanesa Fandiño, mediadora comunicativa de la Fundación ONCE en A Coruña. / Casteleiro

Metodología de trabajo

"Con las personas con sordocerguera esto es algo que no podemos hacer, aunque sí podemos utilizar ese 'resto' que hay (sea visual, auditivo o ambos) y, en base a ello, establecer esa metodología de trabajo que, al final, lo es también de comunicación: lengua oral, pero con un tono y una velocidad más armónicas y adaptados a sus necesidades, con unas personas; todo táctil, porque no tenemos ese 'resto', con otras; hablar de frente, para que empiecen a hacer uso de la lectura de los labios, si su visión es más tubular... La forma de trabajo va en función del grado de sordoceguera y de los sentidos que le queden a la persona en cuestión. Porque la forma de percibir el mundo ya es muy diferente. No es global", destaca Fandiño, antes de apuntar, como "principales dificultades" de las personas con sordoceguera, "la comunicación, el acceso a la información del entorno y los desplazamientos", que "limitan" su "autonomía", de ahí la existencia de "la figura del mediador", cuya finalidad es "promover que puedan desarrollarse y tener una vida lo más independiente posible".

"La forma de trabajo va en función del grado de sordoceguera y de los sentidos que le queden a la persona en cuestión. Porque la forma de percibir el mundo ya es muy diferente. No es global", destaca la mediadora comunicativa de la Fundación ONCE

Para conseguirlo, junto con la labor de los mediadores comunicativos, las personas con sordoceguera disponen, además, de "una mochila de recursos" que "les facilita el poder interaccionar un poco más, como la 'tiflotecnología', que utiliza el braille". "Lo que ocurre es que esos aprendizajes son más lentos porque, para las personas con sordoceguera, todo sucede a otra velocidad. Ellos están concentrados y hay que ir paso a paso", explica esta mediadora comunicativa de la Fundación ONCE, antes de detallar cómo una persona sin sus habilidades ni su formación puede interactuar con una persona con sordoceguera.

Necesidades del colectivo

"En una presentación, decir un 'hola' en lengua de signos va a ayudar, pero hay otros recursos que también son útiles. Por ejemplo, existe una aplicación móvil, el 'Comunicador Táctil ONCE', que te indicaría que hablases y la persona con sordoceguera lo leería en su línea y respondería. En este caso, si el interlocutor no entiende la lengua de signos, tendrá que hacerlo por escrito, lo cual lleva un poco más de tiempo. Otro recurso es escribir en letras mayúsculas, en la palma de la mano de la persona con sordoceguera, cuando ya ha adquirido la lectoescritura, aunque esto no serviría si nació con ceguera total y luego se quedó sorda, puesto que ya habría utilizado siempre el braille. En estos casos, se hace al revés: se escriben unos mensajes en braille y la comunicación se podría llevar a cabo con esas tarjetas, lo cual es muy útil, por ejemplo, en situaciones como una hospitalización", detalla Fandiño, quien, junto con Ricardo Badía, aprovecha la conmemoración, este sábado, 27 de junio, del Día mundial de las Personas con Sordoceguera, para exponer algunas necesidades de este colectivo.

"A nivel de visibilidad, es importante que sepamos que, cuando una persona va por la calle con un bastón blanco y rojo, es un distintivo de que tiene sordoceguera", explica Ricardo Badía

Ricardo Badía, responsable de Servicios Sociales de la ONCE en Galicia. / Casteleiro

"A nivel de visibilidad, es importante que sepamos que, cuando una persona va por la calle con un bastón blanco y rojo, es un distintivo de que tiene sordoceguera. Conociendo esto, lo adecuado, si necesita que le echemos una mano, quizás sea tocarle un poquito en el hombro, para que note la presencia de otra persona; esperar que se gire (darle tiempo); decirle algo con las manos (porque muchos tienen algo de visión central); o cogerle la palma de la mano y escribirle algo", propone Badía, a lo que Vanesa Fandiño añade:

Noticias relacionadas

"A lo que ha comentado Ricardo, agregaría que los entornos tan cambiantes suponen una gran dificultad para las personas con sordoceguera, que necesitan ir muy concentradas por la calle. Y si, por ejemplo, la terraza de un local de hostelería hoy está de una manera y mañana de otra... Y otra cuestión que me gustaría destacar es que, a nivel educativo, a veces los recursos de los centros no llegan. Sin embargo, para que haya inclusión real, el alumnado con sordoceguera necesita más apoyos".

"Se requieren más horas de mediación, porque lo que se trabaja quizás ya no es tan básico, sino que hay personas con sordoceguera que ya nos están solicitando ir a un turno de vacaciones sociales, lo cual es un éxito", resalta el responsable de Servicios Sociales de la ONCE en Galicia