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Dos bomberos de A Coruña viajan a Venezuela para colaborar en las labores de rescate

Los bomberos David Hermida y Blanco Puey participarán en la búsqueda de desaparecidos en el país arrasado por el terremoto

Bomberos de A Coruña.

Bomberos de A Coruña. / LOC

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Alba Porral

Los bomberos David Hermida y Blanco Puey viajan desde A Coruña a Venezuela para ayudar en las labores de rescate tras el terremoto que arrasó el país y que ha dejado ya casi un millar de fallecidos.

Los efectivos participarán en la búsqueda de desaparecidos junto a la expedición Briegal (Búsqueda e Rescate Integral en Emerxencias de Galicia) que organiza la Xunta y para la que también se ha movilizado un vehículo de emergencias del parque de bomberos de A Coruña.  

Vehículo de Bomberos de A Coruña.

Vehículo de Bomberos de A Coruña. / LOC

El dispositivo desplazado está compuesto por equipos especializados en busca y rescate, técnicos de emergencias sanitarias y equipos especializados en actuaciones de cooperación para dar apoyo en las labores de emergencia en un país en el que residen más de 30.000 gallegos.

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Los bomberos de A Coruña se integran en estos equipos especializados para emergencias internacionales que tienen capacidad para desarrollar labores de corte y perforación, control de atmósferas, rescate con cuerdas y búsqueda técnica.

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