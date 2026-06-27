Cine y educación contra la LGTBIfobia entre los más jóvenes: asociaciones y centros escolares de A Coruña adoptan iniciativas para concienciar al alumnado

Es el mes del Orgullo en A Coruña, y la asociación LGTBIQ+ Alas A Coruña lo sabe. La entidad organizará hasta principios de julio diversas actividades con el foco en el colectivo, dirigidas a todas las edades. Son precisamente las nuevas generaciones en las que agrupaciones como Alas o iniciativas como Norte Cinema Diverso Educa, en colaboración con centros educativos, ponen el punto de mira. "Hai unha parte do alumnado que é máis aberta e máis libre pero, ao mesmo tempo, a xente é menos respectuosa e máis agresiva", declara una docente del instituto Monte das Moas, María do Mar Hermida, ante el mes del Orgullo, que en A Coruña se cierra con una manifestación, este domingo, de la plaza de Ourense a la de María Pita a las 19.30 horas.

Un espacio seguro

Alas A Coruña nació con el objetivo de "proporcionar un espazo seguro onde a xente poida ter unha comunidade e atopar unha rede de apoio", explica la presidenta de la asociación, Sara Crespo. Pese a que se tiene la creencia de que las nuevas generaciones son "máis abertas de mentalidade", estas se inscriben dentro de un sistema con "moita crispación social e un aumento dos discursos de odio", en el que las redes sociales juegan un papel central.

En 2017, Alas creó el Observatorio Coruñés contra a LGTBIfobia, con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña y la Xunta, con el que anualmente publica un informe sobre los incidentes de odio registrados. "El año pasado los que más predominaron fueron los de tipo verbal, y la mayoría se produjo en la vía pública", explica Óscar Rodríguez, técnico de la entidad, quien especifica que, aunque cuantitativamente el número de delitos de odio ha descendido, "los que se produjeron tuvieron un mayor componente de agresividad".

Una de las líneas de trabajo de Alas se desarrolla en centros educativos, que visitan para impartir formación en materia LGTBIQ+ a toda la comunidad educativa. "Lo que estamos viendo ahora son actitudes que demuestran que el discurso de odio está permeando entre el alumnado, y eso no sucedía hace años", señala Rodríguez.

Cine con impacto social

Otra iniciativa dirigida a centros educativos es el Norte Cinema Diverso Educa —NCD Educa—, a cargo de Fernando Callazo y la Fundación 26 de Diciembre. "Llevamos cortometrajes de temática LGTBIQ+ a institutos, y después tenemos un debate donde los alumnos se involucran muchísimo", refiere Callazo, quien percibe una acogida "maravillosa desde el primer día" por parte de los estudiantes.

"He visto muchísimo respeto en estas nuevas generaciones, siempre dispuestos a darnos su punto de vista; porque nosotros vamos a mostrar nuestra realidad, pero ellos también nos muestran la suya. Es muy interesante el aprendizaje recíproco que se crea", comenta Callazo, recordando que, este año, el NCD se celebrará en el teatro Colón los días 25, 26 y 27 de noviembre.

Con la Fundación 26D colaboró Manuel Bonome, estudiante de tercer curso de Educación Social en la Universidade da Coruña que escogió la entidad para realizar sus prácticas de grado. "Creo que la generación Z no conoce bien la historia del colectivo. Si conoces los orígenes, los respetas más", señala Bonome, para quien la solución radica en "muchísima más educación en las aulas, basada en la igualdad y desde una edad más temprana". El universitario considera que su generación es más libre, pero también está sujeta a nuevas formas de miedo, por eso ve fundamental herramientas como NCD Educa.

El alumnado, más y menos abierto

El Monte das Moas es uno de los institutos que recibieron el NCD Educa este curso escolar. "É unha experiencia moi enriquecedora", indica María do Mar Hermida, docente de lengua gallega del centro. "En xeral, o alumnado é bastante receptivo con este tipo de actividades, máis as rapazas que os rapaces. Pero a rapazada á que non lle gustan certas actividades é cada vez máis pechada, máis agresiva e menos aberta", comparte Hermida, quien dice haber vivido "moitas veces" experiencias LGTBIfóbicas en las aulas.

La docente percibe un "cambio social que afecta indirecta ou directamente ao colectivo", y que, aunque por el momento "son máis as persoas respectuosas", aquellos individuos hostiles "son cada vez máis agresivos e menos tolerantes", percepción que coincide con los datos arrojados por el Observatorio Coruñés contra a LGTBIfobia.

La Universidade da Coruña se une a la defensa de los derechos del colectivo con su Unidade de Atención á Diversidade, donde trabaja Pedro Bogo. Aunque en sus orígenes —2005— la oficina nació para atender a personas con discapacidad, poco a poco fueron ampliando su perspectiva de diversidad. "Todas as persoas somos diversas", indica Bogo.

El servicio ofrece atención a toda la comunidad universitaria. "Na UDC temos unha instrución que permite o cambio de nome e xénero dentro da universidade, independentemente de que o teñas ou non cambiado no rexistro", explica Bogo, quien añade que "é moi importante que a universidade sexa un espazo seguro no desenvolvemento das persoas".

Para lograrlo, llevan a cabo actividades de sensibilización que consigan "levar a realidade do colectivo ás aulas". Bogo comparte la percepción de Bonome: "a xeración máis nova xa ve os cambios feitos, dalos por feitos, pero hai que loitalos día tras día".