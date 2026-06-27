El Día das Artes Galegas 2027 estará dedicado a la soprano coruñesa María Luisa Nache

El Día das Artes Galegas de 2027 estará dedicado a la soprano María Luisa Nache (A Coruña, 1924–1985). Así lo decidió la Real Academia Galega de Belas Artes (RAGBA) en su pleno mensual celebrado en su sede de A Coruña. Para esta elección se tuvo en cuenta sus numerosos méritos, como ser considerada la soprano gallega más destacada del siglo XX, con una excepcional trayectoria artística, su magisterio y su papel como embajadora de la cultura gallega en el mundo.

"Por su carrera inigualable, su labor docente y su significado como icono cultural, María Luisa Nache reúne todos los méritos para ser la protagonista del Día das Artes Galegas en la edición de 2027, permitiendo así que el pueblo gallego redescubra y celebre a una de sus artistas más universales”, indican desde la Academia.

Además, la entidad explica que la música, y específicamente el canto lírico, es una de las bellas artes con mayor arraigo en Galicia, por lo que resaltar la figura de Nache supone "homenajear la voz humana como instrumento artístico supremo y reconocer una carrera que personifica los valores de esfuerzo, talento y universalidad".

Según la RAGBA, María Luisa Nache representa la cima de la interpretación lírica en Galicia durante el siglo XX. “Su voz de soprano, dotada de una técnica prodigiosa y de una expresividad conmovedora, la llevó a compartir escenario con figuras de la talla de Maria Callas, Franco Corelli o Mario del Monaco, entre otros”, explica.

Comprometida con Galicia y con la formación

También será homenajeada por su compromiso con Galicia y con la formación. Tras su carrera internacional, regresó a A Coruña para dedicarse a la enseñanza en el Conservatorio de Música, formando a nuevas generaciones de cantantes y dejando una huella imborrable en el patrimonio pedagógico musical de la comunidad gallega. La RAGBA también señala su participación en las temporadas de ópera de A Coruña, que fueron fundamentales para consolidar la tradición lírica que hoy define a la ciudad.

Dedicar el Día das Artes Galegas a María Luisa Nache es también, por parte de la Academia, un acto de justicia histórica. “Es necesario visibilizar a las mujeres que, partiendo de una Galicia periférica, alcanzaron la excelencia en disciplinas tan exigentes como la ópera, rompiendo techos de cristal en los escenarios más importantes del mundo”, apunta.

Formada desde joven, debutó en 1945 en el Teatro Rosalía de Castro y alcanzó reconocimiento internacional al actuar en la Scala de Milán junto a figuras como Maria Callas. Tras su etapa operística, regresó a A Coruña, donde se dedicó a la enseñanza y dejó una importante huella en la música gallega. En 1976 ingresó en la Real Academia de Belas Artes de Nuestra Señora del Rosario, donde pronunció un discurso dedicado a las grandes voces gallegas en el mundo.

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Falleció en 1985 tras una trayectoria marcada por su excelencia vocal y su presencia en escenarios internacionales.