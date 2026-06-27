Miembros de la diáspora venezolana en A Coruña impulsan una recogida de ayuda tras los terremotos: "Insto a las personas a que no se olviden de esto"

La diáspora venezolana en A Coruña vive "con angustia y con agobio" la realidad en la que el país ha quedado sumido tras los dos terremotos del 24 de junio, de 7,2 y 7,5 puntos de magnitud, que afectaron principalmente a Caracas y La Guaira, situándose el epicentro en el municipio de Montalbán —estado Carabobo, en la región central del país—.

Edgar Romero, venezolano residente en A Coruña desde hace ocho años —y preso político en su país natal, al participar en las protestas contra el régimen en 2014—, decide transformar esa angustia en una acción de ayuda al pueblo afectado. "Principalmente se me vino la idea ya que es mucho el agobio que uno siente", expresa.

Romero habló con su hermana para establecer un punto de recogida de material, operativo desde hoy y situado en el restaurante Casa Marabina, en Ledoño. "La idea fue ponerlo en un sitio accesible para las personas que viven cerca, en zonas aledañas, que se les imposibilite ir a A Coruña", explica Romero.

No obstante, a la zona de recogida previsto se le añadió una más en la ciudad. "Me llamó una chica que tiene un bar en A Coruña, el bar O Cribe. Nos dijo que todo lo que recogieran nos lo iban a ceder a nosotros", dice Romero, quien especifica que lo más necesario ahora son "insumos médicos, de primeros auxilios; alimentos no perecederos; pastillas potabilizadoras de agua; linternas y lámparas, porque están sin luces allá; baterías; mantas, colchas, colchones, algo en donde las personas se puedan recostar, porque están durmiendo en el suelo".

Además de los dos establecidos por Romero, en A Coruña existen varios puntos de recaudación de alimentos, productos esenciales y de higiene: SkyBarberShop —en la calle Pla y Cancela, 43—; Perrito Loco —Avenida de Buenos Aires, 9—; The Yellow Gold —calle Barcelona, 61 o rúa Nueva, 22—; Mr. Ollie Burgers —rúa Galera, 3—; Buen Rollo —plaza San Vicente, 10— y Chipi Coruña —avenida de Finisterre, 139—. Se pueden donar alimentos no perecederos, artículos de higiene, productos para bebés y niños o alimentos para mascotas.

Ayudar desde la distancia

Romero supo de lo ocurrido por dos contactos cercanos. "Tengo un amigo, que es como si fuese un hermano, que está detenido allá como preso político, al igual que lo estuve yo. Y tengo un hermano en Maracaibo, en Carabobo. Por parte de ellos dos fue que yo recibí la información", explica Romero.

"A mi hermano casi le cae una pared encima, y la mamá de mi amigo también tuvo que salir corriendo, porque parte del techo, como son estructuras muy antiguas, se le vino abajo", declara. Aunque su conocido "no sufrió donde estaba detenido", Romero manifiesta que en la Prisión Militar de Ramo Verde —en la ciudad de Los Teques, al sur del área metropolitana de Caracas— "hubo más daños".

Recibir esta información a casi 7.000 kilómetros es "muy duro". "Porque uno tiene un sentido de responsabilidad en el cual siempre busca aportar algo. Es algo tan angustiante, tan agobiante, te frustra no poder hacer nada estando aquí, más cuando yo no puedo ir a Venezuela, porque por la situación que yo pasé, si voy puedo quedar detenido de nuevo. Con esta iniciativa, aunque no lo siento suficiente, al menos siento que estoy haciendo algo", explica Romero.

Romero está en contacto con familiares y amigos en Venezuela, que le transmiten cómo se están viviendo las jornadas posteriores al desastre. Más allá de estas fuentes, Romero afirma que "son las redes sociales y la sociedad civil las que están moviendo la información". Esto se explica porque, asegura, "todavía hay ese miedo y esa represalia mediática", que provoca que "muchos canales se cohíban de publicar".

Lo que "más preocupa", añade, es que "las fuerzas militares no han salido". "Mis contactos de allá nos explican que los cuerpos de seguridad militar, ya sea la Guardia Nacional, el ejército, la fuerza aérea, la Marina... Ninguno ha salido", expresa.

Aunque no lo ha podido confirmar, Romero expone que "se ha corrido la voz" de que en determinados barrios "no dejan entrar ni salir ayuda humanitaria si no pertenecen al Partido Socialista Unificado de Venezuela, el partido del Gobierno".

Mantenerlo en el tiempo

Romero hace un llamamiento público para que "no se olvide esta tragedia". "Porque Venezuela no está preparada para este tipo de catástrofes. No tiene el equipamiento, no tiene la maquinaria, no tiene el personal, aparte de la ausencia de los equipos militares. Hay que seguir manteniendo el enfoque y seguir divulgando que se mantenga la iniciativa de ayuda", declara.

Más allá de Venezuela, reflexiona, "son personas, son bebés, son abuelos, son mujeres embarazadas, son las personas que están hospitalizadas y que están interviniendo quirúrgicamente con linternas y suturando a oscuras". "Yo insto a las personas a que no se olviden de esto. En A Coruña hay una comunidad muy grande de venezolanos, tenemos que estar unidos y aportar ese grano. No hay una ayuda insignificante, simplemente el aporte es lo que cuenta", solicita.