El histórico local de Gasthof en Rubine se convierte en un Bagel Bar: menú, horario y fecha de apertura de Ruta 76

El histórico local de Gasthof en la avenida Rubine, en A Coruña, a solo un paso de la playa de Riazor, se convierte en un Bagel Bar que recibe el nombre de Ruta 76. Así lo desvela su responsable, Iñaki Bravo, que confirma que este "nuevo concepto" abrirá al público el 1 de julio, aunque el lunes habrá una fiesta para invitados.

Ruta 76 recupera el espíritu de las emblemáticas paradas de carretera de Estados Unidos y lo adapta a un formato actual, desenfadado y pensado para disfrutar en cualquier lugar y momento del día. "Somos el primer bagel bar de A Coruña. Es un producto diferenciador", cuenta Bravo, que asegura que también tendrán "hamburguesas, perritos calientes, ensaladas, patatas fritas y batidos". Una carta "reducida pero muy trabajada" en la que el cliente podrá decidir si tomarlo allí --también tiene terraza-- o llevárselo a casa o la playa.

Con cuadros rojos y blancos, ilustraciones vintage y referencias a los diners clásicos, este nuevo establecimiento contará con una carta "que invita a emprender un pequeño viaje gastronómico por Estados Unidos".

El nombre no es casualidad. Aunque hace un guiño a la Ruta 66, el número cambia y se queda con el 76 porque "fue el año que se inauguró Gasthof" en esta esquina de Rubine. "Es una ubicación muy especial y muy visible", resalta.

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El local, que abrirá de diez de la mañana a doce de la noche todos los días de la semana, es "muy años 70" y no faltará "la música rockera", apunta Iñaki Bravo.