El histórico local de Gasthof en Rubine se convierte en un Bagel Bar: menú, horario y fecha de apertura de Ruta 76
Su responsable, Iñaki Bravo, desvela que este "nuevo concepto" abre al público el 1 de julio
El histórico local de Gasthof en la avenida Rubine, en A Coruña, a solo un paso de la playa de Riazor, se convierte en un Bagel Bar que recibe el nombre de Ruta 76. Así lo desvela su responsable, Iñaki Bravo, que confirma que este "nuevo concepto" abrirá al público el 1 de julio, aunque el lunes habrá una fiesta para invitados.
Ruta 76 recupera el espíritu de las emblemáticas paradas de carretera de Estados Unidos y lo adapta a un formato actual, desenfadado y pensado para disfrutar en cualquier lugar y momento del día. "Somos el primer bagel bar de A Coruña. Es un producto diferenciador", cuenta Bravo, que asegura que también tendrán "hamburguesas, perritos calientes, ensaladas, patatas fritas y batidos". Una carta "reducida pero muy trabajada" en la que el cliente podrá decidir si tomarlo allí --también tiene terraza-- o llevárselo a casa o la playa.
Con cuadros rojos y blancos, ilustraciones vintage y referencias a los diners clásicos, este nuevo establecimiento contará con una carta "que invita a emprender un pequeño viaje gastronómico por Estados Unidos".
El nombre no es casualidad. Aunque hace un guiño a la Ruta 66, el número cambia y se queda con el 76 porque "fue el año que se inauguró Gasthof" en esta esquina de Rubine. "Es una ubicación muy especial y muy visible", resalta.
El local, que abrirá de diez de la mañana a doce de la noche todos los días de la semana, es "muy años 70" y no faltará "la música rockera", apunta Iñaki Bravo.
- La terraza en A Coruña premiada por la Guía Repsol perfecta para este verano: «Buenas vistas al mar»
- Ni Oleiros ni Arteixo: este es el municipio con más viajeros en bus hacia A Coruña
- Zara y el Deportivo lanzan una colección de ropa de niños: camisetas, sudaderas y bolsas con el nuevo escudo
- Las cifras de la nueva estación de autobuses de A Coruña: una cafetería, 3 millones de viajeros anuales y casi 200.000 expediciones al año
- El nuevo paseo de la ría hasta A Coruña encara su última fase para que se pueda usar en verano
- Miles de opositores en A Coruña buscan plaza: 'Tu futuro depende de un examen que no demuestra ni tu formación como docente ni tu capacidad
- Dimite la concejala del PSOE en A Coruña Noemí Díaz
- San Juan ya prende en las playas de A Coruña: 200.000 personas salen a los arenales y calles de una ciudad entregada a su 'noche más especial