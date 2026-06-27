¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 27 de junio

El barrio de Os Mallos celebra sus fiestas

Desde las 12.00 horas | Jornada con pasacalles y concurso de empanadas a las 12.00 horas. A las 13.30 habrá sesión vermú y tardeo. Por la tarde, a las 18.30 horas, sardiñada y juegos infantiles, para terminar a las 22.00 con una macro discoteca.

Calle Ángel Senra

Rock desde Cambre y Betanzos

22.00 horas | Desde Betanzos, Dr. Garimba y desde Cambre, Hemacaos, traerán a la sala Mardi Gras su amplia experiencia sobre los escenarios en una noche de mucho rock and roll. Entrada a 10 euros para la doble sesión.

Mardi Gras

22.00 horas | La serie La Reina del Flow, uno de los grandes fenómenos mundiales de Netflix, regresa a los escenarios de A Coruña para una actuación en el Coliseum tras su paso por el Recorda Fest. Charly Flow encabeza el cartel.

Coliseum

Concierto de piano y charla ecológica

19.00 horas | Música y Agua es una iniciativa que combina divulgación ambiental e interpretación musical en un formato de charla y concierto de piano. Organizan Carmen Marqués, embajadora del Pacto Climático y Gema Arias, pianista.

Círculo de Artesanos

Desde las 13.00 horas | Arrancan a las 13.00 horas con una sesión vermú como aperitivo del partido de fútbol de las 18.00 horas. Desde las 19.00 horas habrá música:_punk infantil, DJ y verbena. Todo el día habrá churrasco y mejillones.

Barrio de San Pedro de Visma