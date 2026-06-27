¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 27 de junio
Fiestas o música, entre los planes para este comienzo de fin de semana
El barrio de Os Mallos celebra sus fiestas
Desde las 12.00 horas | Jornada con pasacalles y concurso de empanadas a las 12.00 horas. A las 13.30 habrá sesión vermú y tardeo. Por la tarde, a las 18.30 horas, sardiñada y juegos infantiles, para terminar a las 22.00 con una macro discoteca.
Calle Ángel Senra
Rock desde Cambre y Betanzos
22.00 horas | Desde Betanzos, Dr. Garimba y desde Cambre, Hemacaos, traerán a la sala Mardi Gras su amplia experiencia sobre los escenarios en una noche de mucho rock and roll. Entrada a 10 euros para la doble sesión.
Mardi Gras
Concierto de ‘La Reina del Flow’
22.00 horas | La serie La Reina del Flow, uno de los grandes fenómenos mundiales de Netflix, regresa a los escenarios de A Coruña para una actuación en el Coliseum tras su paso por el Recorda Fest. Charly Flow encabeza el cartel.
Coliseum
Concierto de piano y charla ecológica
19.00 horas | Música y Agua es una iniciativa que combina divulgación ambiental e interpretación musical en un formato de charla y concierto de piano. Organizan Carmen Marqués, embajadora del Pacto Climático y Gema Arias, pianista.
Círculo de Artesanos
Fiestas en San Pedro de Visma
Desde las 13.00 horas | Arrancan a las 13.00 horas con una sesión vermú como aperitivo del partido de fútbol de las 18.00 horas. Desde las 19.00 horas habrá música:_punk infantil, DJ y verbena. Todo el día habrá churrasco y mejillones.
Barrio de San Pedro de Visma
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