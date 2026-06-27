El Matadero, una playa tranquila y acogedora para vecinos de A Coruña: "Es pequeña, pero tiene algo especial"

Con el verano recién iniciado, muchos coruñeses ya han elegido la playa en la que pasar el resto de los días calurosos. La misma a la que llevan yendo años. "Es la mejor playa que he conocido en A Coruña". La afirmación de Simón Eile, un joven que, tras descubrir el Matadero, quedó conquistado por un arenal mucho más pequeño, discreto y tranquilo. "Es un poco más chiquita, más íntima, y por eso me gusta", explica mientras disfruta de una jornada junto al mar.

La playa del Matadero ocupa apenas un pequeño espacio entre el paseo marítimo y el Orzán, pero para muchos usuarios habituales su tamaño es precisamente una de sus grandes virtudes. Lejos de las aglomeraciones que suelen producirse en otros puntos del litoral urbano, aquí el ambiente resulta más cercano y relajado. "Es una cala pequeña, pero es agradable", resume Miguel, que frecuenta la zona desde hace décadas.

Mientras las olas convierten al Orzán en uno de los principales escenarios de marea viva en la ciudad, Matadero ofrece unas aguas más calmadas que atraen a otro tipo de usuarios. Sara Cereijo asegura que esa diferencia es una de las razones por las que suele elegir este arenal. "Es una playa segura, hay menos oleaje que en Orzán y Riazor", explica. Para ella, esa calma la convierte en una opción ideal para familias y para quienes simplemente buscan disfrutar del baño sin preocuparse por las fuertes corrientes.

Simón Eile, un usuario de la playa del Matadero / Casteleiro

Miguel comparte esa percepción. "No hay casi oleaje, es una playa muy tranquila", afirma. Una opinión similar mantiene Ludwig Dürichen, que destaca que durante los días de buen tiempo las condiciones son especialmente agradables para nadar. "Cuando no hay olas, en verano está súper bonito para nadar", comenta.

La protección frente al viento es otro de los factores que valoran los usuarios. Ludwig explica que cuando sopla el viento del este, frecuente en la ciudad durante determinadas jornadas, Matadero ofrece un refugio mucho más cómodo que otras playas. "Aquí está siempre sin viento y se agradece", señala.

Aunque la tranquilidad es una de sus señas de identidad, Matadero también mantiene una estrecha relación con el deporte. Sonia, instructora de surf y buceadora, considera que el arenal atrae a numerosos aficionados al mar. "Viene mucha gente a nadar y a hacer surf", asegura. La deportista reconoce que para el buceo las condiciones no siempre son las mejores, especialmente en días con poca visibilidad, pero aun así define la playa como "muy bonita para nadar y ver" y destaca que se trata de un espacio "muy agradable, muy tranquilo y muy acogedor".

Miguel, un usuario de la playa del Matadero / Casteleiro

Los surfistas también tienen presencia en la zona, aunque los propios usuarios admiten que el protagonismo en este ámbito corresponde al vecino Orzán. "Para hacer surf hay veces que se ponen los surfistas, pero creo que es mejor Orzán para el surf", comenta Sara. Ludwig, aficionado a esta disciplina, coincide con esa valoración, aunque reconoce que en determinadas jornadas también aprovecha Matadero para entrar al agua: "Muchas veces las olas rompen en la roca y se surfea muy bien aquí también".

Más allá del deporte, la playa destaca por reunir a perfiles muy diversos. Lejos de ser un espacio reservado a un único tipo de público, los usuarios describen un lugar donde conviven familias, personas mayores, vecinos del barrio, deportistas y turistas. "Es una playa de barrio", resume Sonia. Según explica, gran parte de quienes la utilizan viven en las inmediaciones y la consideran casi una extensión natural de su entorno cotidiano. "Mucha gente viene porque vive cerca", añade.

Las familias constituyen uno de los grupos más visibles durante los meses de verano. Sara señala que es habitual encontrar a padres con niños pequeños aprovechando las condiciones tranquilas del mar. "Suele haber familias con niños por la tranquilidad y la seguridad", comenta. Simon también percibe esa atmósfera. "Hay de todo, pero sí tiene una onda familiar y acogedora", afirma.

Sara Cereijo, usuaria de la playa del Matadero / Casteleiro

La presencia de personas mayores también forma parte de la identidad de Matadero. Sonia explica que durante los meses más fríos sigue siendo habitual encontrar usuarios en la playa. "Mucha gente mayor viene en invierno a tomar el sol pegados a la pared", asegura. Esa actividad fuera de la temporada estival contribuye a mantener vivo el entorno durante buena parte del año.

La ubicación es otro de los elementos que explican su popularidad. Situada en pleno centro urbano, permite llegar caminando desde numerosos puntos de la ciudad. Para muchos usuarios esa comodidad resulta decisiva. Miguel reconoce que la proximidad influye mucho en su elección. "Quizá por proximidad es la más fácil para venir", comenta el vecino de Monte Alto.

Los servicios disponibles reciben también una valoración positiva por parte de quienes frecuentan la zona. Duchas, papeleras y accesos adaptados forman parte de las instalaciones más apreciadas. Sara destaca especialmente la existencia de una rampa para personas con movilidad reducida. "Hay acceso de rampa también para la gente que tiene algún tipo de movilidad reducida", explica.

Playa del Matadero en A Coruña / Casteleiro

Miguel pone el foco en las duchas y en los puntos de agua, que considera una de las fortalezas de Matadero frente a otras playas urbanas. "Esta suele tener agua para lavarse antes que las otras", afirma. Incluso destaca que algunos puntos permanecen operativos durante todo el año. "En la parte de la rampa tiene agua todo el año", asegura.

La limpieza es otro de los apartados que recibe buenas valoraciones. Tanto Sara como Miguel coinciden en que el arenal presenta un estado adecuado de conservación. "Está bastante cuidada", afirma Miguel. "La verdad es que sí, bastante cuidada", añade Sara.

Entre quienes la visitan habitualmente existe la sensación de que Matadero ha conseguido conservar una personalidad propia pese a encontrarse en pleno corazón de la ciudad. No tiene la extensión de Riazor ni la fama del Orzán, pero precisamente ahí reside parte de su encanto. Los usuarios la describen como una playa tranquila, familiar, cómoda y acogedora. Un lugar donde los vecinos siguen encontrando la esencia de la playa de barrio y donde algunos visitantes llegan incluso a proclamar que se trata de la mejor playa de A Coruña. Como resume Simón, "es pequeña, pero tiene algo especial".