La bandera de A Coruña se debate entre el pasado y el presente: de la cruz de San Andrés a símbolos más actuales

La propuesta del cambio de bandera en A Coruña iniciado por la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, en redes sociales avanza en el debate público. Tras la consideración de mito a la explicación ofrecida por la regidora, que refería al origen portuario de la bandera coruñesa, voces académicas como la de Emilio Grandío, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidade de Santiago engaden que "é un debate inventado que responde a un obxectivo político da alcaldesa da Coruña, pero lícito tendo en conta o momento histórico no que nos atopamos. Pero o debate debe contar cunha base de coñecemento e contar cos académicos e académicas. Só deste xeito pódese construir unha de cara ao futuro, cara a colectividade futura", expresa el profesor.

Grandío señala la importancia de las banderas, los ritos y los emblemas porque ayudan a unir, pero advierte. "Ollo, estes elementos poden fracturar tamén", dice. El profesor concuerda con la explicación ofrecida por Xosé Luís Axeitos, numerario de la Real Academia Galega, en base a un artículo del historiador Florencio Vaamonde Lores. Axeitos reconoce como "unha teoría moi bonita" la explicación de que migrantes gallegos confundieron la bandera con la del puerto de A Coruña, pero "que en absoluto é real, non ten pés nin cabeza, porque a propia cronoloxía da bandeira e o conflito coa Rusia son posteriores á bandeira xa oficial". Grandío asegura que la bandera gallega está "asumida y funciona incluso para los sectores más conservadores".

El historiador y presidente de la Asociación de Amigos dos Museos de Galicia, Felipe Senén, encuentra en el debate de la bandera "unha cousa trivial e tribal que non procede". Senén se desmarca de Axeitos y remite a dos símbolos que avalarían la versión de que el puerto de A Coruña cedió su bandera a Galicia. "Por un lado, a bandeira do gremio de mariñeiros de San Andrés conta cun fondo branco e un cruzado que se asemella considerablemente. Falamos dun distintivo que tiñan todos os portos e agrupacións para recoñecerse e diferenciarse. Por outra banda, o estandarte que se atopa no castelo de San Antón tamén remite a ese pasado, en concreto, nas bandeiras dos batallóns literarios. Esta prima sobre o resto. Logo, está o pendón de cores moradas", expone.

Bandera de San Andrés. / Instituto Gallaecia

Las posibles alternativas

"El Ayuntamiento de A Coruña conserva dos pendones muy similares, el actual que acompaña a la corporación cuando sale en comitiva por la ciudad y el precedente del siglo pasado retirado al museo arqueológico por deterioro y tener en reverso el escudo inconstitucional de España. Pendón no es bandera ni indica una ciudad en sí, va ligado a institución, regimiento, orden religiosa, casa real. La bandera es diferente, es símbolo colectivo que asume una ciudad o país, para ser identificado y exhibida en edificio. Otra cuestión es como debe ser la bandera", expuso este sábado el exalcalde coruñés, Javier Losada, en su cuenta de X.

Para Senén, A Coruña ha dado "parte dos símbolos tinguidos e cheos de galeguismo" y, al mismo tiempo, reconoce un cierto "realismo máxico" en la versión ofrecida hablando de migrantes y marineros. "Esta historia pode estar rodeada de fantasía e dunha maxia moi propia do noso carácter, que conecta incluso con esa identidade celta compartida que se procuraba no pasado. Se ben o símbolo está aí e pode observarse, a súa orixe pode estar alterada", detalla.

Una bandera nueva para el presente

En una línea más comedida, la historiadora y presidenta del Instituto de Estudios Coruñeses José Cornide, Ana Romero, no entra a valorar la realidad alrededor del origen de las banderas gallega y coruñesa. "O tema da bandeiras é sensible. En certo modo, as bandeiras pódense facer de novo e poden mudar de significado", expresa al respecto. Sin embargo, Romero concede validez al debate. "Se A Coruña debe ter unha bandeira propia, ten todo o dereito", afirma.

"Esa posible bandeira da Coruña debería levar o escudo municipal, o actual, que posúe toda a simboloxía recoñecible e forma parte da identidade da cidade a través dos seus elementos, como a Torre. Respecto da tonalidade, a axeitada sería a cor morada, que está relacionada co pendón municipal. Sen complicarse demasiado. Tampouco penso que se deba caer agora na simboloxía relixiosa e contar con emblemas como a cruz de San Andrés. O escudo da cidade é a representación máis aceptada", expresa Romero.

Para Grandío, lo más adecuado en lo relativo al cambio de bandera es "actualizar o relato do que é A Coruña sen saltar os últimos 90 anos da cidade". El catedrático anima a superar "o medieval e o século XIX" y a no caer en el olvido de la dictadura. De ese periodo más cercano también se pueden extraer "referencias e símbolos democráticos para recordar". El debate sobre los símbolos de la ciudad recaen "sobre o presente", en su opinión. "Contamos co pendón morado ou as referencias ao porto. Iso fala dunha cidade a cabalo entre o século XIX e XX que miraba máis ao marítimo", asevera.

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"Os referentes teñen que ser para hoxe en día. A Coruña é outra cidade desde 1950 coa chegada de migracións e a conformación dos barrios. Todo iso non está na actual bandeira nin no debate. Mentres falemos da cruz de San Andrés, seguiremos falando do pasado. Se se mira para atrás buscando gloria e un momento heroico, rematas por volverte máis conservador. Hai que modernizar o relato vello", resuelve Grandío.