Os Mallos estrena himno durante las fiestas de este barrio de A Coruña: "Si viviste aquí toda la vida, lo entenderás"

Os Mallos ya cuenta con himno oficial tras su presentación en la primera jornada de las fiestas del barrio de A Coruña. Tras el pregón de la actriz Lucía Veiga, el cantautor Juan Pedre tomó el escenario para el estreno de Los Mallos, canción que toma inspiración del día a día en este vecindario coruñés. Su compositor afirma que la asociación de vecinos lo contactó tras escuchar la letra en un concierto acústico para solicitarle que cantase en las fiestas.

"La gente se identifica y si viviste aquí toda la vida, lo entenderás. No es un himno sobre la belleza del barrio, es de la vida cotidiana. Habla de las viejas que van de compras, de si somos una república independiente, del café con aguardiente que se beben los viejos. También de la gente que ya no está, que se ha ido a vivir a un sitio mejor. Los vecinos saben a quiénes me refiero. Hablo del cura sarcásticamente. La letra tiene la mezcla perfecta entre amor a Os Mallos y la rutina", explica el autor sobre la letra

Pedre confirma que el himno de Os Mallos estará en su próximo disco y que ya trabaja en dos versiones alternativas para garantizar que llega a todos los públicos, apto para todas las situaciones. "Tendrá una versión más rockera y otra más de orquesta, sin letra. El rock es parte fundamental del barrio, lo cantan los vecinos de los 20 a los 90 años", confirma.

"Esta canción se convertirá en himno si lo quiere la gente. La compuse hace un año porque quería hacer algo para el barrio y para su gente. Esta canción ha funcionado siempre bien en los últimos meses. Incluso lo he cantado durante la celebración de una boda", explica Pedre.

Para Pedre, el concierto dejó "una sensación muy especial". Entre el público, "la gente llevaba escrito el himno en camisetas y lo coreaban". "Todos estábamos sonriendo. Una señora en silla de ruedas se me acercó a pedirme una foto y me contó que casi nunca sale de casa, pero que lo hizo solo por esto. Me dio las gracias; también muchos chavales jóvenes. Algunos jóvenes que estudian en Ferrol me dijeron que lo cantan también allí", asegura.

El autor del himno de Os Mallos relata que buscó contar una historia real y de la vida común del barrio. Reconoce que sería positivo "que cada barrio de A Coruña contase con el suyo propio" y se muestra feliz al recoger comentarios de los vecinos, que aseguraron "se cantará para siempre". "Ojalá lo escuchase mi padre", resuelve Pedre.