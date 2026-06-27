Protesta de profesores del Ánxel Casal en A Coruña, el centro con más alumnado de Galicia: reclaman menos ratios y más apoyos

Profesores del CIFP Ánxel Casal de A Coruña, el centro con más alumnado de Galicia, han dicho basta y han alzado la voz para denunciar la situación actual de las condiciones de la enseñanza y reclamar "medidas urgentes".

Lo hacen a través de un comunicado difundido a los medios y dirigido a la Consellería de Educación, en el que protestan por "el deterioro de las condiciones de enseñanza" y piden soluciones para garantizar "Formación Profesional pública, inclusiva y de calidad".

Desde la Consellería apuntan que este "es uno de los centros más cuidados por la Xunta". "De hecho, en estos momentos se están invirtiendo 2,5 millones de euros en su rehabilitación integral. Además, es un centro de excelencia en el área sanitaria, lo que también ha permitido mejorar sus instalaciones y equipamientos", exponen.

La reducción de las ratios de alumnado por aula es una de las principales reivindicaciones de los docentes. Proponen tener menos alumnos por clase para "ofrecer una atención más personalizada y mejorar la calidad de la formación, especialmente en un centro de Formación Profesional donde el aprendizaje práctico requiere grupos más reducidos".

La Xunta defiende que "las ratios cumplen la normativa, como no puede ser de otro modo, y cuenta con una oferta amplísima consensuada con el propio centro, que mejora cada curso, dotándolo de los recursos necesarios".

Algunos docentes reclaman a Educación la dotación de una segunda plaza de orientación educativa ya que "el volumen actual de alumnado y la diversidad de sus necesidades hacen insuficiente el servicio existente, dificultando una atención adecuada tanto al alumnado como al profesorado".

En el comunicado, lamentan la supresión del régimen modular, y de manera inmediata del régimen modular del ciclo de Atención a Personas en Situación de Dependencia. "Esta decisión deja a parte del alumnado de la actual oferta modular sin opciones para poder finalizar los estudios que ya ha iniciado, vulnerando su derecho a completar la formación comenzada y generando una situación de indefensión", denuncian, e insisten en que la eliminación de esta modalidad "reduce las oportunidades de formación para personas trabajadoras, desempleadas y adultas que necesitan compatibilizar los estudios con su vida laboral y familiar".

Además, profesores y profesoras del Ánxel Casal manifiestan su rechazo a la denominada Orden de 'Neutralidad Ideológica', al considerar que "introduce mecanismos de control innecesarios sobre la actividad docente y puede suponer una limitación de la libertad de cátedra, de la autonomía pedagógica de los centros y del desarrollo de una educación basada en el pensamiento crítico, los derechos humanos y los valores democráticos".

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La Xunta entiende que el comunicado responde a "una reclamación de una parte del profesorado, ya que no existe ninguna solicitud en este sentido por parte del equipo directivo, con el que la Consellería mantiene una interlocución permanente".