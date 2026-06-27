Infraestructuras
La Xunta adjudica la redacción de las obras intermedias del Chuac que reclamaban los sanitarios
Los trabajos se concentrarán en la quinta planta del Hospital Universitario e incluirán la reforma y ampliación de las unidades de Diálisis y Reanimación, entre otras actuaciones
La Xunta ha publicado en el Portal de Contratos Públicos de Galicia la adjudicación del contrato para la redacción del proyecto básico, de ejecución y la dirección de obra de la denominada "fase 0.2" del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), que incluye las actuaciones intermedias demandadas por los profesionales sanitarios ante el retraso de las obras de ampliación del Chuac.
La firma del expediente ha recaído sobre la empresa Estudio Chile 15 S.L.P. por un importe total de 321.395 euros. Los trabajos planificados se concentrarán, estructuralmente, en la quinta planta del bloque principal del complejo sanitario, que experimentará una reforma después de 25 años.
Plazos
Estudio Chile 15 S.L.P. dispondrá para la redacción del proyecto básico de 1,5 meses, contando desde la formalización del contrato; y para la redacción del proyecto de ejecución, dos meses desde la aprobación del proyecto básico.
En el caso de la dirección de obra, el plazo de ejecución será el que resulte de la oferta de la adjudicataria de la obra de construcción, al que habrá que sumarle el tiempo necesario para realizar los trabajos de recepción, liquidación y plazo de garantía de obra.
Actuaciones
La denominada "fase 0.2" del nuevo Plan Director del Chuac, que ejecuta a Consellería de Sanidade, incluyen un conjunto de actuaciones que se desarrollarán sobre 2.475 m2 de la 5ª planta del bloque principal del Chuac. En concreto, se llevará a cabo la reforma y ampliación de la Unidad de diálisis y la ampliación de la Unidad de reanimación. Estos trabajos abarcarán una superficie de 1.256 m2.
El tercer bloque de trabajos de la "fase 0.2" del Chuac supondrá la ampliación del gimnasio y de las salas de terapia ocupacional de la Unidad de Lesionados Medulares, de referencia para toda Galicia
Se llevará a cabo, también, el acondicionamiento del hala norte de la quinta planta del inmueble. En este caso, se reformará el antiguo bloque quirúrgico para crear una unidad de pruebas funcionales de Neumología y Rehabilitación cardio-respiratoria. La superficie que se reformará, para este doble fin, será de 848 metros cuadrados.
El tercer bloque de trabajos de la "fase 0.2" del Chuac supondrá, asimismo, la ampliación del gimnasio y de las salas de terapia ocupacional de la Unidad de Lesionados Medulares, de referencia para toda Galicia, y que ocupan unos 371 m2.
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