¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 28 de junio
Fiestas o música, entre los planes para este comienzo de fin de semana
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ELLiS·D y Apolo18, en Noites do Porto
Noites do Porto continúa con la explosiva mezcla de glam -punk, psicodelia e influencias góticas de ELLiS·D y la propuesta de los coruñeses Apolo18.
20.00 horas. Mardi Gras (Travesía Torre, 8)
Marcha LGBTIQ+ por las calles de la ciudad
La manifestación LGBTIQ+ de A Coruña por el Día del Orgullo arranca en la plaza de Ourense bajo el lema Ás rúas con orgullo! rumbo a la de María Pita.
19.30 horas. Salida desde la plaza de Ourense hacia la de María Pita
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