¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del domingo 28 de junio

ELLiS·D y Apolo18, en Noites do Porto

Noites do Porto continúa con la explosiva mezcla de glam -punk, psicodelia e influencias góticas de ELLiS·D y la propuesta de los coruñeses Apolo18.

20.00 horas. Mardi Gras (Travesía Torre, 8)

Marcha LGBTIQ+ por las calles de la ciudad

La manifestación LGBTIQ+ de A Coruña por el Día del Orgullo arranca en la plaza de Ourense bajo el lema Ás rúas con orgullo! rumbo a la de María Pita.

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19.30 horas. Salida desde la plaza de Ourense hacia la de María Pita