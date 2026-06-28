El crimen de Os Rosales es la segunda muerte violenta de este año en A Coruña

La muerte de un hombre de una puñalada ocurrida este domingo en Os Rosales es la segunda de tipo violento que se produce este año en A Coruña, tras la de un hombre que apareció el pasado abril fallecido, maniatado y cubierto en una vivienda de la avenida de Os Mallos, caso que es investigado por la policía como un homicidio. Durante el primer trimestre del año, último periodo sobre el que hay cifras oficiales del Ministerio del Interior, en la ciudad se produjeron cinco tentativas de homicidio o asesinato.

En 2025 fueron cuatro las muertes violentas ocurridas, aunque una de ellas no figura como tal en las estadísticas del Ministerio del Interior, quizás porque inicialmente fue tratada como una muerte natural. Se trata del asesinato de Carmen, una mujer de 91 años, en abril de ese año. La víctima vivía en la avenida de Monelos y murió asfixiada, presuntamente a manos de Remedios Sánchez, quien habría aprovechado un permiso penitenciario para hacerlo, ya que cumple condena por el asesinato de otras tres mujeres mayores.

En junio de 2025 fue asesinada, supuestamente por su marido, una mujer que residía en la calle San Isidoro. Ya en diciembre, y con solo una semana de diferencia, se produjeron dos crímenes. Uno de ellos en el parque de Santa Margarita, donde un joven que dormía allí habitualmente fue agredido mortalmente por otra persona. El otro suceso ocurrió en el paseo de Ronda, donde un hombre mató a su compañera de vivienda. Durante ese mismo año hubo 16 tentativas de homicidio o asesinato.

Fallecida en Labañou

La única muerte violenta contabilizada en 2024 fue la de una mujer en el barrio de Labañou a manos de su marido, que confesó haberla asfixiado. La policía registró además nueve intentos de homicidio o asesinato en ese año.

Durante 2023 fueron tres tanto las muertes violentas como los intentos de producirlas. La primera fue en mayo la de Consuelo Palacios, la mujer que fue estrangulada en su domicilio de la calle Parque por un hombre que intentó robarla. En las navidades hubo dos hechos de este tipo, el apuñalamiento del joven Yoel Quispe que acaba de juzgarse y que se consideró un asesinato durante una pelea, así como la muerte de un hombre por disparos de agentes de policía sobre los que se abalanzó durante el brote psicótico que sufría. Los policías fueron exculpados por la investigación judicial realizada.