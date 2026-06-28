'Decorado', de Alberto Vázquez, premiada en el festival de cine de animación más importante del mundo

La película 'Decorado', dirigida por el coruñés Alberto Vázquez, ha ganado el Premio Paul Grimault en el Festival de Annecy, tercer galardón en relevancia de competición del certamen de animación más importante del circuito internacional, que se celebra en Francia.

La película, producida por Glow (Extremadura), Uniko (País Vasco), Abano Produccións (Galicia) y Sardinha em Lata (Portugal), consigue así su cuarto premio de la temporada, tras el Goya y el Forqué a Mejor Película de Animación, y el Quirino a Mejor Largometraje de Animación Iberoamericano.

"Gracias a todo el equipo por compartir un trabajo y una dedicación enormes, estamos muy felices de conseguir este premio, antesala de un estreno en Francia que llegará a finales de agosto", ha declarado su director, Alberto Vázquez.

Fotograma del largometraje ‘Decorado’, de Alberto Vázquez / LOC

Por su parte, el productor de 'Decorado' y CEO de Glow, José María Fernández de Vega, ha destacado que ganar en Annecy "significa mucho para todos los que amamos el cine de animación".

Tras su reciente estreno en Estados Unidos, distribuida por GKIDS, y su premiado paso por Annecy, 'Decorado' se estrenará este verano en diferentes países europeos.

La película es una producción de Uniko, Glow, Abano Produccións y Sardinha em Lata que cuenta con la participación del ICAA, RTVE, la Xunta de Galicia y el Gobierno Vasco, además del apoyo institucional de la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Almendralejo.

El film ha sido distribuido en España por Barton Films y Le Pacte es la compañía que gestiona las ventas internacionales.

La coproducción española 'El violinista' se lleva el primer premio

La coproducción entre Singapur, España e Italia 'El violinista', de Raúl García (Madrid, 1958) y el singapurense Ervin Han, se ha llevado el primer premio del festival. La película, también ganadora del prestigioso premio Cristal de largometrajes y que competía con otras ocho cintas, sigue a un joven reportero español que descubre las enredadas vidas de dos amantes, investigando la procedencia de un viejo violín.

Sus nombres eran Kai y Fei, dos jóvenes violinistas en 1941 cuyos sueños se ven truncados por la invasión japonesa de Malasia durante la Segunda Guerra Mundial. Kai se une a la Resistencia, prometiendo a Fei que volverá, pero desaparece. Fei, a partir de entonces, pasa los siguientes 20 años en su búsqueda por todo el sudeste asiático.

Este premio supone un nuevo reconocimiento a la exitosa carrera de Raúl García, considerado uno de los directores, productores y animadores más influyentes y respetados en la historia de la animación española e internacional.

García fue el primer animador español (y europeo) en entrar a trabajar en los prestigiosos Walt Disney Animation Studios a principios de los años 90, donde dio vida a clásicos modernos como La bella y la bestia, Aladdin, El rey león, El Jorobado de Notre Dame, Hércules y Pocahontas.

Otro de los principales galardones del certamen, el Contrechamp (de obras alternativas y experimentales), recayó para la francesa Blaise, de Dimitri Planchon y Jean-Paul Guigue. El principal que concede el público para los largos recayó para la franco-belga 'Le Corset', de Louis Clichy.

Respecto a los premios especiales, anunciados el viernes, la chilena 'Brave Cat', de Gabriel Osorio, venció uno de los concedidos por el público, mientras que la hispano-dominicana 'Eclosión', de Luis Morillo, ganó el de 'Midnight Shorts', de cortometrajes relacionados con lo fantástico y la ciencia ficción.