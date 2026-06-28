Correa Corredoira diseña el cartel de las fiestas de María Pita: "É unha homenaxe á Coruña da miña infancia, que xa non existe en parte"

El pintor Tono Correa Corredoira recibió el encargo del Concello de A Coruña para realizar el cartel de las fiestas de María Pita del 2026, que tendrán lugar durante todo el mes de agosto. La presentación oficial de la imagen será este lunes en el Palacio municipal junto a las autoridades políticas. De momento, los festejos coruñeses han confirmado las actuaciones de Luz Casal y The Rapants para los días 1 y 11, respectivamente, que se suman al cartel del Festival Noroeste, con Sés, Dorian o Echo and The Bunnymen. El pregón de esta edición correrá a cargo de la actriz y humorista Lucía Veiga.

Correa Corredoira ha rebuscado entre sus recuerdos las imágenes para plasmar A Coruña y el resultado, según afirma, "está feito con moito amor, pero de amor de vello, do que dicía xa Castelao que era moi perigoso". "Neste cartel botei a mirada atrás para buscar e atopar na miña memoria certas imaxes. Este cartel é unha homenaxe á Coruña da miña infancia, unha que xa non existe en parte porque o tempo pasa e as cousas mudan", explica el autor.

"Elexín recuperar cousas que se perderon na cidade e que me doen porque xa non están, aínda que eu teña recordos para lembrarme. Están as casiñas na beira do mar, a gasolineira do arquitecto Antonio Tenreiro que había en Catro Camiños, o río Monelos que baixa libre. Quixen recuperar ese río, hoxe soterrado, e plasmar tamén o arco que sobrevive. Esto que non existe foi tamén A Coruña. Quero moitísimo a esta cidade, non podo expresalo con palabras", señala Correa Corredoira.

El pintor Correa Corredoira posa junto al carte de las fiestas de María Pita. / Xavier Carvajal

El pintor comenta que durante el tiempo que pasó ideando y trabajando en el cartel de las fiestas, los amigos y curiosos que conocían el encargo pasaban por su estudio para preguntar. "Todo o mundo que o foi coñecendo repetía que si, que lle gustaba moito. É un cartel cheo de amor", señala. En la imagen, unos fuegos artificiales celebran "Fiestas María Pita" en el cielo, que se combina con el mar. Al medio, la Torre de Hércules preside la composición y a su derecha se disponen la torre de control marítimo, el castillo de San Antón, el puerto de O Parrote e incluso la entrada de un crucero.

Correa Corredoira tuvo entre sus intenciones representar la ciudad a través de sus distintivos y emblemas. Otros elementos destacables de la composición pueden encontrarse el Palacio de María Pita, las playas de Orzán y Riazor, el obelisco de los Cantones, el obelisco Millenium, el mirador del monte de San Pedro, el estadio de Riazor, el paseo de La Marina o los jardines de Méndez Núñez, con sus clásicas palmeras.

"A min, A Coruña fíxome artista e este cartel é un dos agasallos que lle podo facer. Claro que pintaba e debuxaba, peor eu era un cativo que se dedicaba ao peixe. Traballaba no muro de peixeiro, vendendo e subastando caixas. As amizades que fixen nesta cidade e o público déronme a oportunidade. A miña primeira exposición foi aquí. Por iso, cando recibín o encargo, dixen un si rotundo", expresa el autor.

A pesar de que ya no vive en la ciudad, pero sí muy próximo, Correa Corredoira no deja de "pensar un só día na Coruña" porque hay algo en sus calles "que non podo explicar nin atopar noutro sitio". "Onde vivo agora hai mar pero non é o mesmo. Cando un chega ao Orzán polas súas rúas, chégalle o arrecendo de sal que énchese o peito, auméntalle o corpo", comenta emocionado.