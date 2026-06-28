El mal estado del pavimento entre Palexco y la Autoridad Portuaria levanta críticas de los peatones

A Coruña lleva años observando cómo el corazón de la ciudad cambia de aspecto. Los Cantones y su entorno avanzan hacia una nueva imagen urbana, pero mientras parte de las obras todavía siguen en marcha,el Ayuntamiento trabaja estos días en la reparación de algunos desperfectos detectados en zonas peatonales y que habían motivado quejas vecinales. Adoquines levantados, desniveles y pavimento deteriorado forman parte de una estampa que preocupa especialmente a personas mayores, usuarios de sillas de ruedas y familias con carritos infantiles.

El punto que concentra las críticas se encuentra frente a Palexco, junto a las plazas de movilidad reducida y el paso de peatones que conecta con la Oficina de Turismo y el Parrote. Allí, varios adoquines presentan levantamientos que dificultan el paso y que, según denuncian los usuarios habituales, suponen un riesgo evidente. Desde el Ayuntamiento explican que las reparaciones ya están en marcha en ese entorno y que seguirán hasta completar las reparaciones de la zona.

Peligro al cruzar

La preocupación aumentó hace unos días tras el susto sufrido por una mujer que se desplazaba en silla de ruedas. Según relata su familia, las ruedas delanteras quedaron atrapadas entre los adoquines deteriorados cuando cruzaba el paso de peatones. El frenazo fue tan brusco que la silla llegó a levantarse por la parte trasera y la mujer estuvo a punto de caer al suelo. "Fue cuestión de segundos. Si no llega a sujetarse y si no estábamos atentos, podría haber acabado muy mal", explica Agustín López, su yerno.

Levantamiento de adoquines en la parte peatonal / Carlos Pardellas

Los desperfectos no pasan desapercibidos para quienes frecuentan la zona. Una pareja que paseaba por el lugar reconoce que el estado del pavimento resulta llamativo. "Ahora mismo no nos afecta directamente porque no solemos pasar por encima de esa parte, pero está claro que hay que arreglarlo. Si una persona con movilidad reducida pasa por ahí, el problema es evidente", señalan. Ambos consideran que el deterioro podría estar relacionado con el tránsito de vehículos pesados durante las obras. "Da la sensación de que algo ha cedido. Se nota que no está como debería y puede ser peligroso. Hay que ir mirando al suelo para no tropezar", indica.

La situación genera todavía más sorpresa por tratarse de una de las áreas más representativas de la ciudad y por encontrarse inmersa en un proceso de renovación urbana. "Es difícil entender que en una zona que se está reformando aparezcan estos problemas antes incluso de que terminen todos los trabajos", comenta Manuel Vázquez, un jubilado coruñés que asegura atravesar los Cantones casi a diario. "Tengo 74 años y cada vez voy más pendiente del suelo que de lo que tengo delante. Ya tropecé dos veces aquí en los últimos meses. Por suerte no caí, pero cualquier día alguien va a acabar en urgencias", añade.

Los adoquines más afectados de la zona peatonal / Carlos Pardellas

La inquietud se repite entre otros peatones. Algunos recuerdan que el entorno recibe miles de visitantes cada semana y que constituye una de las principales puertas de entrada para quienes llegan al centro de la ciudad. "Si una persona joven puede esquivarlo, una persona mayor o alguien en silla de ruedas lo tiene mucho más complicado", señala Marisa, otra vecina. Agustín por su parte asegura que el mayor problema viene ante "la pasividad de las autoridades". "Nosotros, con el susto que llevamos, llamamos a la policía local y no hicieron nada. Después nos enteramos que otro chico ya había denunciado varias veces por el mismo problema y sigue igual", explica.

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Los denunciantes aseguran haber trasladado el problema al Ayuntamiento y lamentan que los desperfectos continúen visibles semanas después de las primeras advertencias. No obstante, desde el gobierno local insisten en que los trabajos ya se estan desarrollando y no tardarán en completar las actuaciones previstas.