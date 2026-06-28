La exedil Noemí Díaz abrirá las fiestas de Peruleiro en julio: tres días de música y gastronomía

La exedil Noemí Díaz será la encargada de abrir las tradicionales fiestas del Carmen de Peruleiro que se celebrarán del 17 al 19 de julio. La asociación de vecinos Peruleiro-Mariñeiros, que suma casi 40 años de existencia, ha desvelado la programación para estos tres días, con Noemí Díaz, que dimitió recientemente, como pregonera.

Los festejos arrancarán el viernes 17 de julio a las 20.00 horas con el pregón y la actuación musical de Begoña García. También pondrá ritmo DJ Javito a partir de las 23.30 horas.

El sábado 18 a las 11.00 horas el día comienza con una chocolatada popular para todos los vecinos y vecinas. A las 12.00 horas habrá un cuentacuentos en gallego con Laurita Pita, mientras que la sesión vermú correrá a cargo del Grupo Miami.

La tarde estará dedicada al público infantil, con la fiesta de la espuma e hinchables. Por la noche, se subirán al escenario Nova Trova Coruñesa y, de nuevo, Grupo Miami y DJ Juan.

También se celebrará, tanto el sábado como el domingo, el primer mercadillo de artesanía del barrio. La iniciativa contará con la participación de la asociación Bolboretas A Coruña Dragon Boat BCS. Además, se habilitará un punto para colaborar con productos no perecederos con la Cocina Económica de A Coruña.

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Para acabar, el domingo 19, habrá pasacalles del grupo popular de música tradicional Donaire desde las 11 de la mañana. Gremlins Pop Rock protagonizará una sesión vermú que se retomará a las 15,30 horas con el tardeo de DJ Mon y el concierto de The Muppets.