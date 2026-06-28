La manifestación del Orgullo LGTBIQ+ en A Coruña se moviliza contra los delitos de odio y la pérdida de derechos

La marcha del Orgullo LGTBIQ+ celebró este domingo en A Coruña con una movilización en reivindicación de la defensa de los derechos frente a los delitos de odio y los discursos políticos que criminalizan al colectivo. La manifestación, que comenzó en la plaza de Ourense, contó con la presencia de diferentes asociaciones y sindicados, que acudieron al acto organizado por el colectivo Alas. Como señaló Sara Crespo, presidenta de Alas, este año el foco se pone también sobre el colectivo no binarie. "Cada dereito foi conquistado por persoas que decidiron non aceptar a discriminación como destino. Persoas que abriron camiños cando todo parecía pechado. Persoas que converteron a súa vulnerabilidadde en forza colectiva. Hoxe estamos aquí grazas a elas e tamén por quen virá despois", versó el manifiesto de la organización.

"O odio nunca aparece de repente. Antes da agresión chega o insulto. Antes do insulto chega o prexuízo. E antes do prexuízo chegan os discursos que intentan convencer á sociedade de que hai persoas que valen menos ca outras. O odio non é unha opinión. O odio ten consecuencias", continuaron desde el colectivo Alas en la lectura. La presidenta de la agrupación, Sara Crespo, señaló también el contexto "desfavorable que estamos vivindo" y la desmoralización en la ciudadanía joven, "que pode non atopar a axuda que precisa ou trabas como interpoñer unha denuncia".

"Marcho hoy en el Orgullo LGTBIQ+ por el amor, el cariño y la liberdad. Me movilizo porque me precede una historia propia que debo honrar. Los derechos se pueden perder, por eso salgo de casa. Esto me lo dijo un amigo más joven. Entonces, lo comprendí", indica Felisa Armesto, asistente a la marcha.

Algunos de los carteles en la marcha rezaban lemas como "Resiste y brilla", "Ten cuidado a quién odias, podría ser alguien a quien ames", "Soy la oveja multicolor de la familia" o "La aprobación de la Ley Trans no obliga a nadie a ser trans". Entre los estandartes, además de la bandera arcoíris, la bandera de Palestina se colaba junto a la de Venezuela o la de Galicia.

Una marcha por la defensa de derechos

"La movilización sirve para hacer ver que estamos presentes y atentos. El avance de los movimientos reaccionarios está ahí. Hoy es el día para acordarnos de las personas del colectivo que viven en países como Hungría o Rusia, donde sus derechos están muy limitados. Esa pérdida de derechos ya se puede ver también aquí. No podemos dormirnos en los laureles", expone uno de los asistentes a la marcha, Alejandro Castro.

Para Crespo, es necesario avanzar en "conciencia e formación en diferentes ámbitos", aunque señala como "fundamentales" el trabajo con los sectores policiales, educativos y administrativos. La presidenta del colectivo definió el evento y la asistencia como una demostración de que "A Coruña ponse en pé e firme contra a onda de odio que vén desde a ultradereita e os sectores máis conservadores".

"Vengo aquí para poner el cuerpo y luchar contra la violencia, tanto física como verbal, que experimentan las personas del colectivo. Ponemos el cuerpo para frenar los ataques. En un día como hoy me acuerdo de Samuel Luiz, que murió no muy lejos de donde es esta marcha. Es necesario mantener su recuerdo, justamente cuando estamos observando repuntes de delitos de odio", detalla Zahira Teijelo, asistente a la marcha.

Margarida Carral, una de las asistentes a la movilización, explica que este momento no es el adecuado para "ceder ante os ataques que proveñen da ultradereita". ""Este día é unha oportunidade para a conmemoración das persoas que viñeron antes, pero tamén das que estamos presentes. Diríalle á xente que mire que se una, que non pasa nada. Que nós saímos á rúa con orgullo porque estamos orgullosas de ser como somos. Estamos nun contexto no que sería un erro dar por sentada a normalidade", expresó.