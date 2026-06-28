Los pisos turísticos de A Coruña que se anuncian por internet caen a más de la mitad con la aprobación de la ordenanza que los limita

La espectacular escalada de los pisos turísticos en A Coruña, pasando de las 403 de 2020 a las 1.405 de 2025, en el registro de la Xunta, llevó al Concello a elaborar una ordenanza para limitarlas. Las viviendas de uso turístico (VUT) solo pueden estar en edificios enteros, bajos y primeros pisos, pero nunca encima de una vivienda habitual. La norma entró en vigor en junio del año pasado y, desde entonces, el panorama ha cambiado. El registro de la Xunta todavía suma 1.316 pisos --es acumulativo desde 2017 y apenas se comunican bajas--, pero los últimos datos del INE muestran un descenso en el número de VUTs que se anuncian por internet, donde se comercializan estos apartamentos. Esta estadística, que analiza las mayores plataformas de reservas, como Booking y Airbnb, revela que en mayo de 2026 había 445 pisos turísticos de A Coruña anunciados en internet. Es casi la mitad que antes de la ordenanza, cuando había 736 VUT y más de la mitad que cuando comenzó a tramitarse la norma, 1.023 en 2024.

De hecho, el dato de este año es el más bajo desde 2020. Al salir de la pandemia, en un verano de restricciones e incertidumbre, se contaban 556 anuncios de pisos turísticos en la ciudad, con un total de 2.393 plazas. La cifra fue subiendo hasta las 800 de 2023, con 3.506 plazas. Y el pico llegó en agosto de 2024, cuando, según el INE, había 1.023 VUT anunciadas que sumaban 4.486 plazas. Dos años después, y con una ordenanza por medio, el número de anuncios en plataformas como Booking o Airbnb ha caído a los 445, que ofertan 1.948 plazas.

"Los propietarios están cumpliendo"

"Hay que tener en cuenta que, según la norma, no puede haber pisos turísticos desde plaza de Pontevedra al castillo de San Antón, salvo en primera planta o planta baja. Los propietarios han parado su actividad, están cumpliendo", defiende el vicepresidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), Rafael Serrano, que informa de que están pendientes "de que salga la resolución" a su recurso judicial contra la norma. Sin embargo, cree que pinta mal porque el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ya rechazó uno, y reconoció la competencia del Concello para regular su actividad y limitarla a determinadas plantas. "La gente no está alquilando", añade. Dulcinea Aguín, que preside Aviturga, indica, no obstante, que "no todo el mundo se publica en las plafatormas" sino que también funciona el boca a boca o la reserva de establecimientos "de un año para otro".

El dato del INE, no obstante, es muy diferente al de la Xunta, que tiene un registro de VUT en la ciudad. Llegó a su máximo histórico en mayo de 2025, con 1.405 pisos, pero hoy son 1.316 que tienen 6.481 plazas. "Ese dato no es real. Suma todas las viviendas que solicitaron desde 2017 hasta ahora activarse en ese registro", cuenta Serrano, que reconoce que "mucha gente no se da de baja", por lo que la cifra no es del todo real. En su opinión, en A Coruña no solo no hay mil VUTs sino que tampoco hay las 445 que fija el INE. "Son menos", asegura. Serrano señala que "hay muchas viviendas que se han pasado al alquiler de temporada".

Cuando entró en vigor la norma, que se había aprobado inicialmente en febrero de 2025 con los apoyos de PSOE y BNG, el Concello dijo que de los 1.400 pisos turísticos que figuran en el registro del Gobierno autonómico, unos 750 tendrían que cerrar por no cumplir la norma. En los últimos meses, el Ayuntamiento llevó a cabo una campaña y procedió a la clausura de algunas VUT. Incluso reforzó el área de Urbanismo con cuatro nuevos profesionales para agilizar los trámites.

El registro estatal, anulado

Lo que sí ha cambiado en las últimas semanas es la obligatoriedad de inscribirse en un registro único para poder anunciarse en plataformas como Booking o Airbnb. Así lo estableció el Estado en 2024, pero el Tribunal Supremo lo ha tumbado después de un recurso de la Comunidad Valenciana, puesto que considera que invade competencias.

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Sobre esto, la ordenanza de A Coruña establece que los dueños de las VUT deben tener un título habilitante municipal, y, antes de abrir, presentar un justificante que pruebe que están inscritos en el registro estatal. Si no lo hacen, "la comunicación previa de la actividad quedará declarada ineficaz". Ahora el Gobierno local estudiará "si es necesario ajustar la ordenanza a la jurisprudencia" y establecer algún cambio, ya que la obligatoriedad del registro único ya no existe.