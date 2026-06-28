El Tribunal Superior de Galicia rechaza demoler un edificio de Cuatro Caminos, en A Coruña, por estar protegido
La promotora pretendía derribar el inmueble, de solo dos plantas y situado en avenida de Oza, para levantar otro de ocho alturas, y el Ayuntamiento de A Coruña le denegó la licencia
Promociones Boitorón recibe una nueva negativa a su proyecto para construir un edificio de ocho plantas en el tramo inicial de la avenida de Oza, en el barrio de Cuatro Caminos, tras el derribo del actual inmueble, de solo dos alturas y de estilo racionalista. Al rechazo expresado por la Junta de Gobierno Local, que le denegó la licencia para el proyecto en octubre de 2024, y al del Juzgado de la Contencioso.-Administrativo número 2, que desestimó el recurso presentado por la empresa, se suma ahora el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que ratifica la imposibilidad de demoler el inmueble por estar incluido en el catálogo de patrimonio del plan general.
El proyecto elaborado por la promotora para el número 24 de avenida de Oza, afectaba también a los edificios 24 y 26 de la calle Ramón y Cajal, con los que se comunica por la parte posterior. La empresa argumentaba que se había producido una confusión sobre la protección de los edificios de la zona debido al cambio de numeración que se produjo en 2016 cuando la avenida cambió el nombre de General Sanjurjo por el de Oza, así como por las discrepancias existentes en la documentación municipal.
El Concello replicó que durante la fase de tramitación del plan general se presentaron alegaciones a la protección concedida a un edificio de avenida de Oza, pero al 22 y no al 24, como afirmaba la promotora. Aportó además la ficha del catálogo de patrimonio en la que aparece delimitada la zona protegida y destacó que "no puede existir duda de que, dentro de ese perímetro, se encuentra el edificio situado en avenida de Oza núm.24, como puede deducirse si se compara con la cartografía catastral".
A eso añadió que la licencia no solo se rechazó por la protección de ese edificio, sino también porque el proyecto presentado incluía la reforma de los números 24 y 26 de Ramón y Cajal, también protegidos, en la que se apreciaba que las obras propuestas no respetaban la estructura original, la envolvente y las divisiones interiores, así como la organización espacial y funcional interior.
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