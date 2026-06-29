La alcaldesa de A Coruña, tras la dimisión de una concejala: "Está basada en motivos personales y este Gobierno sigue trabajando con normalidad"

La concejala socialista Noemí Díaz, hasta ahora responsable de Infraestruturas e Mobilidade en el Gobierno local de A Coruña, ha anunciado su dimisión, y pedido que se haga efectiva en el pleno de esta semana. La edil, que estuvo de baja médica a principios de mayo y solicitó el alta voluntaria el día antes de un pleno clave del mandato, señaló en una carta dirigida a la alcaldesa Inés Rey que deja el cargo por "motivos persoais", pero otros partidos han leído su marcha como debilidad del Gobierno local. El PP afirmó que es un paso de la "descomposición interna" del grupo y la portavoz municipal del BNG, Avia Veira, interpretó que el debate abierto por el Ejecutivo municipal sobre una nueva bandera era una cortina de humo para tapar la noticia, mientras que el Movemento Sumar Coruña y Podemos Coruña expresaron su "preocupación pola crise aberta no Goberno local". La alcaldesa, Inés Rey, rechazó este lunes hablar de crisis ante las preguntas de los medios. "Yo creo que todas las explicaciones que se pueden dar están basadas en motivos personales, el Gobierno sigue trabajando con normalidad, y ahí no voy a entrar", remachó.

El alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, que también pertenece al partido socialista, mostró su apoyo a Díaz en sus redes sociales. "Adelante Noemí... Quienes hemos seguido tu trabajo desde los concellos del área sabemos del conocimiento, la dedicación y el criterio que has demostrado en áreas especialmente complejas como la movilidad o la gestión de residuos", escribió el regidor, que añadió: "El tiempo suele poner a cada uno en su sitio. Estoy convencido de que el paso de los meses ayudará a entender muchas cosas. Mientras tanto, te deseo lo mejor en esta nueva etapa. Nosotros seguiremos atentos, defendiendo siempre que el interés general debe estar por encima de cualquier otra consideración. La gente lo sabe". La alcaldesa rehusó dar una interpretación a estas palabras. "No me dedico a comentar ni opinar sobre los movimientos o solicitudes de otros ayuntamientos. Estoy centrada en trabajar y creo que es lo más sensato que podemos hacer", indicó.