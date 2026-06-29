Una calle de A Coruña, elegida por la revista 'Viajar' entre las mejores de España para tapear

La revista Viajar, de Prensa Ibérica, perteneciente al mismo grupo editorial que LA OPINIÓN A CORUÑA, ha publicado una ruta editorial con las mejores calles y zonas para tapear en España, eligiendo una por provincia. A Coruña es la ciudad elegida por la provincia coruñesa gracias a una calle que es todo un emblema.

La elección no sorprenderá a los amantes de la gastronomía. En pleno centro y a pocos metros de otros lugares como la calle Galera o la Franja, se encuentra el lugar elegido por Viajar: la calle Barrera. Una calle corta, peatonal, en la que conviven tascas de toda la vida y otros locales más modernos.

Tradición y modernidad

La calle Barrera ha resistido el paso del tiempo y continúa hoy en día teniendo un gran ambiente en sus locales. Entre los nombres clásicos aparecen locales como O Tarabelo, un establecimiento histórico y premiado por otras publicaciones de prestigio como la Guía Repsol. El local está en mano de un grupo de socios que decidió rescatarlo al igual que hizo con otro histórico de la zona: El Cocodrilo.

Otro clásico que es un imprescindible de la zona es Casa Surrey, que con sus famosos calamares se ha convertido en todo un imprescindible. No muy lejos está una novedad que apunta a ser un histórico en unos años: Bar 23, propiedad de Álvaro Victoriano del grupo Peculiar y presidente de Coruña Cociña.

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Otras calles gallegas elegidas

La ruta de Viajar también deja otros nombres destacados en Galicia que hay que apuntar para disfrutar de la gastronomía si se viaja este verano. En Lugo, la elegida es la Praza do Campo, una de las plazas con más ambiente dentro de la muralla. En Ourense, la selección señala la Praza do Ferro y la calle Viriato, territorio de vino y buenas tapas en el centro de la ciudad. En Pontevedra, la referencia es la plaza de la Leña, uno de los entornos más gastronómicos del casco histórico de la Boa Vila.