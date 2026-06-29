Choque entre dos turismos en el cruce de ronda de Nelle y Alfonso Molina, en A Coruña
No se produjeron heridos
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A Coruña
Poco antes de las 11.00 horas de este lunes se produjo un siniestro entre dos coches en el cruce de la ronda de Nelle con Alfonso Molina y la calle Castiñeiras de Abaixo de A Coruña. Según informan a este diario fuentes del servicio de emergencias 112, se trató de una colisión entre dos turismos que comunicó uno de los dos implicados. El accidente obligó a interrumpir un carril de circulación, pero la persona que realizó la llamada, aunque solicitó una patrulla, señaló que no había heridos.
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