Alberto Vázquez recibe el premio Paul Grimalt por 'Decorado': "Nos posiciona muy bien para salir en cines en Francia o para la carrera hacia los Óscar"

Después de recibir un Goya y un Forqué, entre otros premios, la última obra del artista coruñés, Alberto Vázquez, Decorado ha recibido también el premio Paul Grimalt del Festival de Annecy en Francia. La "antifábula" narra la historia distópica de una pareja de ratones, Arnold y María, que sufren crisis amorosas, económicas y existenciales hasta el punto de reflexionar sobre su propia libertad y destino. El galardón francés prueba, una vez más, el valor de un cineasta que juega con los contrastes y lleva a A Coruña por bandera.

Decorado ya suma varios reconocimientos, ¿qué se siente que una obra que refleja sus inquietudes consiga una expectación internacional?

Supone una satisfacción muy grande por mí, por el equipo y por todo el mundo que ha trabajado en ello. Lo que es interesante sobre todo de los premios es que te vuelven a dar visibilidad, es decir, esta película se estrenó hace casi ocho meses, pero después con los Goya se volvió a hablar de ella, volvió a verse más también porque está en Movistar+ y estará en Televisión Española. Ahora, con este premio del sector especializado en animación, se vuelve a hablar de ella porque además a finales de agosto sale en Francia en cines por lo que nos viene perfecto que un par de meses antes de su estreno gane un premio importante. Lo importante es la obra, no tú como persona. A mí me parece muy bonito, muy emocionante y una gran satisfacción personal, pero lo que importa es la obra.

El del Festival de Annecy en Francia es uno de los reconocimientos más importantes en la animación a nivel internacional. ¿Qué supone en su carrera este nuevo logro?

Siempre he tenido una relación feliz con el festival de Annecy. He estado nominado siete veces con todos mis cortometrajes y películas, y además he sido jurado este año. Es un festival que siempre me ha apreciado, tengo una buena relación con su director artístico y es la mayor exposición que puedes tener a nivel de animación. Este premio, aparte de un reconocimiento personal y a todo el equipo, nos posiciona muy bien para salir en cines en Francia o para la carrera hacia el Óscar, aunque esto último será difícil, porque Decorado no es una película muy oscarizable. Sin embargo, ha salido hace un mes en cines en Estados Unidos doblada al inglés, así que vamos a optar a entrar en los Óscar y el festival de Annecy ayuda mucho. Al final lo que importa de una película es que se vea.

¿Cuáles son las expectativas ante esos estrenos en otros países?

Sobre todo que haga algo de taquilla y que nos ayude para toda esta aventura americana. También viajar a los festivales, que es un premio para la gente que ha trabajado. A veces da la sensación de que quien hace la película es solo el director y realmente solo es el representante del equipo artístico. Yo me siento un afortunado por haber trabajado con cientos de artistas en mi carrera, algunos de ellos más talentosos que yo, por lo que es muy satisfactorio para mí poder colaborar con tan buenos dibujantes y tan buenos artistas.

A pesar de tantos premios, ¿se sigue sintiendo presión ante las miradas internacionales?

La verdad es que no tengo ninguna presión. Sí es cierto que cuando sacas la película por primera vez al espectador estás un poco inquieto, porque no sabes cómo será percibida ni que recorrido puede tener ni si la gente puede tener una percepción diferente a la que el equipo tiene de la película. Pero una vez que ves que la película se está entendiendo y que va encontrando su camino ya te sientes más seguro. Lo más bonito de ir a Annecy es que pasan la película siete veces en cines diferentes. Hay un cine que se llama Bonlieu, que es uno de los más importantes y tiene 1.100 plazas que siempre están llenas. Es muy bonito ir a presentar la película en ese cine, hablar delante de 1.000 personas y que te aplaudan. Hoy en día vas al cine y hay 20 personas con suerte en una sala de 160. Entonces, ver 1.000 personas viendo tu película y aplaudiéndola es bastante emocionante. Es lo más parecido a un concierto en directo para un director.

En el largometraje se aprecia una constante de sus obras: el conflicto entre personajes llamativos y una esencia distópica. ¿Crees que al usar esta fórmula el mensaje de la obra pueda entrar mejor en el espectador?

Yo lo que hago es un juego de contrastes. Todo tiene una apariencia dulce, como una fábula o un Disney clásico, pero para hablar de realidades de nuestra sociedad contemporánea como crisis médicas, crisis económicas, megacorporaciones que controlan nuestros datos y, sobre todo, sobre las relaciones superficiales. En Decorado pretendo reflejar cómo nos comportamos en el trabajo y cómo nos comportamos con determinadas personas, que no es exactamente cómo somos nosotros. Se habla de la máscara social que tenemos y es muy interesante utilizar este contraste, porque crea un impacto en el espectador que no se lo espera. Es una película muy triste, muy ácida y muy irónica, que quiere decir que lo único que nos puede salvar de los problemas del mundo actual son las relaciones verdaderas, el amor de verdad de esas cinco, seis, siete personas en el que puedes ser completamente tú y puedes hablar de una manera honesta y contar tus sentimientos o emociones. Decorado es un poco antífábula, ya que tiene una antimoraleja, un final muy irónico y muy sarcástico sobre la oscuridad que también tiene su belleza y su público. Es una película para todos los espectadores que mezcla comedia con drama y con un poco de terror y que tiene su público.

En sus obras recoge sus principales preocupaciones ¿Qué es lo que más le inquieta?

Lo que más me preocupa ahora mismo son las relaciones superficiales, pero también el uso de la tecnología (no la tecnología en sí, que no es mala), sino cómo afecta a la manera que nos relacionamos los unos con los otros. Si nos relacionamos por redes sociales o con inteligencia artificial eso afecta a nuestras relaciones que se vuelven frías y poco humanas. También se reflejan muchas otras cosas que están ocurriendo en la sociedad actual. Por ejemplo, los personajes principales de Decorado, que son Arnold y María, están en exclusión social, ya que van a perder su casa, uno no tiene trabajo y la otra tiene un trabajo precario. Además, viven en una especie de sociedad en la que una empresa que se llama Almac lo controla todo, como sucede en la vida real con empresas como Google o Amazon que tienen más poder que un estado. Hay mucha crítica a la sociedad y mucha reflexión, pero sin soluciones. ¿Qué solución voy a dar a la sociedad como director de una película de animación independiente?

¿Cuál es y será el papel que jueguen sus obras en el ámbito de la animación?

Mi trabajo y el de muchos otros directores de animación es ser pioneros, abrir camino para otros cineastas. Cuando yo empecé hace 15 años, la animación española era un páramo, había muy pocas películas y muy pocos cortometrajes. Ahora las películas se han multiplicado por tres y por cuatro, ya que hay más gente preparada, más calidad y más escuelas. Me gustaría pensar que mi papel ha sido el de abrir camino para muchos estudiantes o gente joven que ha visto estas películas y ha descubierto que se puede hacer otro tipo de animación que no sea solo para el público familiar, que me parece muy bien que exista y a mí también me gusta. La animación es un medio para contar historias.

Y con respecto a otros trabajos, ¿qué aprende de una obra a otra?

Yo llevo dedicándome a la ilustración 25 años y aún a día de hoy me da la sensación que no sé dibujar bien, que no sé contar bien las historias. Para aprender y mejorar siempre hay lugar. De cada película aprendo muchas cosas que las llevo en la siguiente. Desde mi primer largometraje hasta esta última película ha habido un salto técnico y de madurez bastante grande y una evolución en la animación y en la manera de contar las historias. Los errores que has cometido, intentas no cometerlos, aunque, eso sí, cometes otros.

El reconocimiento internacional es muy importante, pero siempre reconoce una cierta atracción por su ciudad, A Coruña. ¿Todavía mantiene cierta lealtad con sus raíces?

A mí me gusta vivir en A Coruña, a pesar de que he vivido fuera de Galicia. Yo creo que también se pueden hacer películas desde la periferia. Al final, Decorado es una película gallega, vasca y extremeña; una película de zonas periféricas. Ahora, además, el cine de animación se está deslocalizando mucho, porque se puede trabajar en remoto. En A Coruña tenemos una buena cantera de animación con el grado de animación y videojuegos, la especialidad de animación de Escuela de Imagen y Sonido de Someso y tres festivales de animación entre los que está el mío, el de Imaxinaria. A Coruña es la capital de la animación en Galicia.

Si en el futuro mirase hacia atrás, ¿qué cree y que le gustaría que representasen sus obras en su carrera?

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Tal vez representarán una manera de hacer cine de animación diferente, una mirada de autor dentro de un medio en el que no suele haberla. Para mí lo bonito es poder influenciar a otra gente. A nivel persona estoy contento con todo lo que he hecho, no sé si haré más películas o no, pero mi carrera como cineasta creo que es muy coherente y tiene una mirada hacia el mundo muy propia. Siempre he intentado hacer pasar las historias por mi filtro personal, por mi manera de ver el mundo sin importarme que sean comerciales o que tenga reconocimiento. Sinceramente, en todo momento he hecho lo que he querido y ha salido bien precisamente por eso, por ser un poco diferente.