A Coruña comienza a 25 grados una semana que terminará con una nueva ola de calor

Este lunes Galicia recupera la influencia de las altas presiones con circulación del nordés tras un fin de semana en el que las altas presiones no terminaron de asentarse.

El día amanece con presencia de nubes, y con el avance del día se irán produciendo claros que harán que tengamos una cierta sensación de día típico de esta época del año. Durante la tarde el cielo estará mayormente despejado.

Las temperaturas mínimas no registran cambios y estarán en 18 grados mientras que las máximas alcanzarán los 25 grados.

Los termómetros se dispararán

Sin embargo, esta semana no terminará como comienza. Las temperaturas refrescarán un poco entre este martes y miércoles, pero a partir del jueves, y sobre todo de cara al fin de semana, los termómetros se dispararán.

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Galicia vivirá desde el jueves la influencia de las altas presiones, lo que irá provocando que entre el aire cálido y se produzca un tiempo seco. De cara al fin de semana y comienzo de la siguiente semana, las temperaturas superarán los 30 grados durante varios días, por lo que A Coruña volverá a vivir una ola de calor similar a la vivida los días previos a San Juan.