A Coruña presenta las Fiestas de María Pita 2026: actuarán Mercedes Peón, La Delio Valdez, Ginebras o Fillas de Cassandra

A Coruña ya conoce desde este lunes el cartel de sus festejos de agosto. Esta mañana se ha presentado el programa completo de las Fiestas de María Pita que, como ya se conocía, abrirán el pregón de la actriz y humorista Lucía Veiga y la actuación de Luz Casal el día 1.

En esta ocasión los platos fuertes serán Mercedes Peón el día 2, La Delio Valdez el 3, Los 40 Summer Live el 4 de agosto con DePol, Chiara Oliver, Enol, Adexe y Nau, entre otros; Ginebras el 9 de agosto, Fillas de Cassandra el 13 de agosto e Israel Fernández el día 15.

El martes día 11 actuará en María Pita The Rapants, concierto ya anunciado anteriormente. Otra de las actuaciones ya presentadas es la de la orquesta Los Satélites tras el eclipse de sol del miércoles 12 con un homenaje a Pucho Boedo.

La Batalla Naval volverá a representar con fuegos artificiales el asedio del pirata Drake a A Coruña de 1589. Será el 14 de agosto a las 23.30 horas en la ensenada de Riazor. El programa también incluye el ciclo As Noites do Parque, que se celebrará en el parque de Santa Margarita. La cantante Judeline actuará el 26 de agosto y Valeria Castro lo hará el 27, dos conciertos que forman parte de la programación festival, justo antes del inicio de la tradicional Romería de Santa Margarida (28 al 30 de agosto).

Además, el Teatro Colón acogerá el 9 de agosto un homenaje a Frank Sinatra con el espectáculo As Time Goes By. Con Borja Quiza como protagonista.

La pregonera de este año, Lucía Veiga, aseguró mediante un vídeo, en la presentación de la programación, que afronta el encargo como "unha responsabilidade", pero también como "un orgullo" por hacerlo en su ciudad. Avanzó además que pronunciará "un discurso emotivo, divertido e quizá reivindicativo" para invitar "a todo o mundo a disfrutar destas festas".

La cantante e instrumentista Mercedes Peón, presente este lunes, explicó que el espectáculo que ofrecerá el 2 de agosto será una propuesta creada específicamente para las fiestas de María Pita, en la que combinará música, poesía y distintas disciplinas artísticas. "Está pensado e organizado para as festas da Coruña", señaló, aunque prefirió no desvelar más detalles para mantener el efecto sorpresa.

Festival Noroeste

Falta por completar también el Festival Noroeste, que se celebrará entre el miércoles 5 y el sábado 8 y del que ya se hizo un adelanto con los británicos Echo & The Bunnymen, referentes del post-punk de la década de los noventa, como cabezas de cartel. En él también destacan Dorian, Bala, Sés y Fantastic Negrito y completarán el cartel Ruxe, Ruxe, Agoraphobia, Ana Lúa Caiano, Anna Andreu, Bongeziwe Mabandla, Catuxa Salom, Greasy Belly, La Perra Blanco, Mari Froes, MFC Chicken, Moura o Pamela Rodríguez.

Además, como es habitual, habrá también verbenas en los barrios, la Feria del Libro y la del libro antiguo, Mostrart, el Festival Internacional de Folclore, Cascarillarte, el Certamen de Habaneras, el Teresa Herrera de Fútbol, el festival del cómic Viñestas desde o Atlántico. La recta final del mes de agosto reservará espacio para el Lembranza Rock (14 y 15), el festival de música electrónica FEC (14 y 15), y la Semana Clásica (18 al 23), que contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Galicia y la Banda Municipal, entre otras formaciones. Septiembre cerrará el ciclo veraniego con el certamen Flores Rock, evento que coincidirá con las distintas fiestas en barrios como Castrillón, Sagrada Familia y Pedralonga.

La alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, destacó que A Coruña "se converte no epicentro cultural de Galicia" durante el verano gracias a una programación "ampla, diversa e de calidade".

Cartel por Correa Corredoira

Correa Corredoira recibió el encargo del Concello de A Coruña para realizar el cartel de las fiestas de María Pita del 2026. Para ello, el artista ha rebuscado entre sus recuerdos las imágenes para plasmar A Coruña y el resultado, según afirma, "está feito con moito amor, pero de amor de vello, do que dicía xa Castelao que era moi perigoso". "Neste cartel botei a mirada atrás para buscar e atopar na miña memoria certas imaxes. Este cartel é unha homenaxe á Coruña da miña infancia, unha que xa non existe en parte porque o tempo pasa e as cousas mudan", explica el autor.

El pintor Correa Corredoira posa junto al carte de las fiestas de María Pita. / Xavier Carvajal

"Elexín recuperar cousas que se perderon na cidade e que me doen porque xa non están, aínda que eu teña recordos para lembrarme. Están as casiñas na beira do mar, a gasolineira do arquitecto Antonio Tenreiro que había en Catro Camiños, o río Monelos que baixa libre. Quixen recuperar ese río, hoxe soterrado, e plasmar tamén o arco que sobrevive. Esto que non existe foi tamén A Coruña. Quero moitísimo a esta cidade, non podo expresalo con palabras", señalaba a este diario Correa Corredoira.

El artista explicó en la presentación de este lunes que el cartel nace de los recuerdos de su infancia y de una A Coruña que ya no existe, pero que continúa muy presente en su memoria. "Só podo traballar cos sentidos e cos recordos", afirmó. El autor añadió que la ciudad vive "un momento moi bo" y consideró que las fiestas llegan en un momento de especial energía para A Coruña.