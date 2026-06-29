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Detenido en A Coruña por circular a gran velocidad con su patinete eléctrico e intentar escapar de la Policía

El joven fue trasladado al hospital de A Coruña

Foto de archivo de un coche de la Policía Local

Foto de archivo de un coche de la Policía Local / Gus de la Paz

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RAC

A Coruña

La Policía Local ha detenido a un joven que circulaba a gran velocidad con su patinete eléctrico por las calles de A Coruña e intentó escapar de los agentes cuando estos le dieron el alto.

Según fuentes policiales, el varón estaba circulando esta tarde con su patinete por la ronda de Outeiro, en la parte peatonal. Cuando los policías intentaron inceptarlo, el joven se fue con su vehículo contra los agentes y después intentó escapar.

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Fue detenido y trasladado al hospital de A Coruña.

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