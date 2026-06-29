La Diputación de A Coruña financia con 20.000 euros al CSIC para conservar especies de plantas amenazadas

La Diputación de A Coruña aportará 20.000 euros a través de un convenio con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para un proyecto pionero de conservación de especies vegetales amenazadas en la provincia. Se trata de casi el 78% de los fondos del proyecto, que busca avanzar en la conservación de los suelos y el microbioma asociado a las plantas coruñesas incluidas en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas. Este incluye 65 especies, y 42 de ellas están presentes en la provincia de A Coruña: 24 en peligro crítico y 18 vulnerables, y la Diputación señala que este dato "pone de manifiesto la importancia de impulsar nuevas herramientas científicas" que contribuyan a garantizar su supervivencia.

El estudio busca analizar, caracterizar y conservar las plantas el riesgo, así como los suelos en los que crecen y las comunidades de microorganismos asociadas a ellas. Estas son "fundamentales para la fertilidad del suelo", así como la recuperación de los ecosistemas y su capacidad de adaptación frente al cambio climático. Se creará una base de datos con la información sobre estas especies, además de recoger y analizar muestras de suelo, estudiar comunidades de microbios y conservar material genético para el futuro. El proyecto se desarrollará durante 2026 e incluye actuaciones de divulgación del estudio a través de publicaciones científicas, encuentros especializados y la creación de un catálogo de muestras conservadas.