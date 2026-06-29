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Inditex dona tres millones de euros a Cruz Roja para apoyar a Venezuela

La donación se destinará a la instalación de una clínica móvil y a la distribución de artículos de primera necesidad para los afectados por los seísmos

El terremoto en Venezuela, en imágenes.

El terremoto en Venezuela, en imágenes. / Ronald Pena R. / EFE

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RAC

A Coruña

Inditex aportará tres millones de euros a Cruz Roja para apoyar a las personas afectadas por los terremotos de Venezuela. La ayuda se canalizará a través de Cruz Roja Española y permitirá reforzar el operativo desplegado por la Cruz Roja Venezolana, en coordinación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

La donación financiará dos línea de actuación: el despliegue de una clínica móvil en las zonas más afectadas y la adquisición y distribución de artículos de primera necesidad.

Capacidad para atender a 100 pacientes

La clínica móvil prestará atención sanitaria urgente, primeros auxilios, triaje, estabilización de pacientes y atención a traumatismos. Tendrá capacidad para atender a 100 pacientes ambulatorios al día.

Además, la aportación servirá para distribuir bidones de agua, mantas, sábanas, lonas y tiendas de campaña, kits de cocina, kits de descanso y kit de higiene, con el objetivo de atender las necesidades básicas de las personas afectadas durante la fase inicial de emergencia.

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Adicionalmente, Inditex ha habilitado un canal para las contribuciones monetarios de sus empleados en España.

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