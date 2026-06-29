Inditex dona tres millones de euros a Cruz Roja para apoyar a Venezuela
La donación se destinará a la instalación de una clínica móvil y a la distribución de artículos de primera necesidad para los afectados por los seísmos
Inditex aportará tres millones de euros a Cruz Roja para apoyar a las personas afectadas por los terremotos de Venezuela. La ayuda se canalizará a través de Cruz Roja Española y permitirá reforzar el operativo desplegado por la Cruz Roja Venezolana, en coordinación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
La donación financiará dos línea de actuación: el despliegue de una clínica móvil en las zonas más afectadas y la adquisición y distribución de artículos de primera necesidad.
Capacidad para atender a 100 pacientes
La clínica móvil prestará atención sanitaria urgente, primeros auxilios, triaje, estabilización de pacientes y atención a traumatismos. Tendrá capacidad para atender a 100 pacientes ambulatorios al día.
Además, la aportación servirá para distribuir bidones de agua, mantas, sábanas, lonas y tiendas de campaña, kits de cocina, kits de descanso y kit de higiene, con el objetivo de atender las necesidades básicas de las personas afectadas durante la fase inicial de emergencia.
Adicionalmente, Inditex ha habilitado un canal para las contribuciones monetarios de sus empleados en España.
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