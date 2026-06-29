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Lingua

A iniciativa Aquí tamén se fala, do instituto Rafael Dieste da Coruña, galardoada pola RAG co II Premio Na lingua que eu falo

A súa capacidade mobilizadora foi moi valorada pola Real Academia Galega

Alumnos do Rafael Dieste pertencentes ao proxecto Aqui tamen se Fala

Alumnos do Rafael Dieste pertencentes ao proxecto Aqui tamen se Fala / CARLOS PARDELLAS

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Alberto Rivera

A Coruña

A iniciativa Aquí tamén se fala, do IES Rafael Dieste, segue acumulando recoñecementos. A Real Academia Galega vén de concederlle o II Premio Na lingua que eu falo. Con el a institución expresa o seu recoñecemento a este proxecto.

"Na Real Academia Galega valoramos especialmente a aposta polo galego de Aquí tamén se fala como unha ferramenta de integración e intercambio cultural nun instituto urbano onde sete de cada dez alumnos son de orixe migrante; o papel activo outorgado á mocidade en todas as súas accións; e mais a súa capacidade de xerar un entusiasmo colectivo a prol do idioma a través de propostas que o vinculan a territorios que conectan cos intereses da mocidade, coma os do deporte, a música ou o audiovisual", explica o presidente da RAG, Henrique Monteagudo.

Entre os motivos polos que a institución académica galardoou o instituto lembran as ideas feitas realidade como lograr que figuras recoñecidas internacionalmente como Viggo Mortensen ou James Rhodes falasen galego nas redes sociais, o Festival ATSF, as entrevistas audiovisuais realizadas a referentes da escena musical galega ou o éxito da campaña O Dépor é da Coruña coa que lograron o pulo decisivo que conseguiu que o Deportivo pasase a chamarse "da Coruña".

"A pegada desta iniciativa, na localidade que é o fogar que acubilla a sede da RAG desde ese mesmo ano 1906 en que naceu o club, transcende o mero respecto á toponimia oficial e o mundo do deporte. Ten un capital simbólico enorme que reforza o galego como parte da identidade coruñesa, que a anima dalgún xeito a retomar o facho que prenderon aquí as Irmandades da Fala hai agora 110", valora o presidente.

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"A escolla do proxecto do IES Rafael Dieste fai este premio chegue dalgunha maneira aos máis de 25.000 mozos e mozas dos 300 centros educativos que ata o momento se adheriron a este movemento. Queremos recoñecer todos eses embaixadores do idioma que animan os comerciantes dos seus barrios a colocaren na porta dos negocios os adhesivos que nos anuncian que Aquí tamén se fala galego; aplaudimos os fillos e irmáns que fan que se fale tamén máis nas súas casas, ou que entre por primeira vez nelas. Porque o futuro da nosa lingua se nutre da vitalidade da infancia e da mocidade, da que ten no galego a súa lingua materna e mais tamén da que a adopta posteriormente", expresa a escritora Fina Casalderrey, coordinadora da Primavera das Lectras, proxecto web no que se integra o Premio Na lingua que eu falo.

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