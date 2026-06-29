El BNG de A Coruña llevará al pleno de este jueves la "parálisis" del nuevo concurso de bus: "Fará 548 días sen contrato"

El Bloque presentará en el pleno de este jueves iniciativas sobre la "parálise do transporte público" en la ciudad y preguntará por los pliegos para preparar el concurso del bus. Según criticó la portavoz municipal nacionalista, Avia Veira, el contrato caducó en 2024 y cuando se celebre la sesión plenaria "fará 548 días que o transporte público urbano se presta sen contrato". "Este feito é moi grave", denunció, pues no se introducen mejoras ni se amplían horarios. Presentará una pregunta oral al Gobierno local para pedir explicaciones acerca de "Pleno como é posíbel que se chegase a máis de 500 días co servizo caducado, como é posíbel que lle estean a furtar ás coruñesas e aos coruñeses o seu dereito a ter un mellor transporte público".

Los pliegos para preparar el concurso, indicó Veira, aún no están redactados, y criticó que en el acto público en el que la alcaldesa, Inés Rey, hizo balance de su gestión se invitase a un representante de la empresa que los está escribiendo. El pasado 16 de junio el Bloque pidió por escrito que se le entregasen todos los documentos elaborados por la compañía. "Cómpre lembrar que no seu día o Goberno Local anunciou a licitación para a Semana Santa. Pois ben, estamos a finais de xuño, e nada de nada. Teñamos en conta que fica xa menos dun ano para as eleccións e que nesas circunstancias vai ser moi difícil ter licitado e adxudicado o servizo no que resta de mandato", remachó Veira.

Diálogo con los taxistas

Los nacionalistas también presentarán una moción para pedir al Gobierno local que dialogue con el sector del taxi, ante la iniciativa, respaldada por Xunta y Concello, de crear un área de prestación conjunta que englobe a los municipios de la comarca más próxima: Cambre, Culleredo, Oleiros y Arteixo. "A alcaldesa gábase de o seu ser o mandato do diálogo. Mais, con quen dialoga? Non desde logo co sector do taxi en relación á proposta de creación dunha Área de Prestación Conxunta conformada pola cidade e os concellos da contorna", criticó Veira, que resaltó que a la reunión con administraciones sobre esta iniciativa acudió el concejal José Manuel Lage Tuñas, sin competencias en movilidad.

"A alcaldesa afirmou que non tiña intención de dialogar co sector desa iniciativa. Como pode ser que a alcaldesa do diálogo non dialogue", afirmó la portavoz nacionalista, que afirma que la impresión del sector es que el área "pode estar ben dependendo de como se implante, de como sexan as propostas concretas. La moción también emplaza al Gobierno local a mantener un diálogo con los grupos municipales.

Sobre la propuesta del Gobierno local de recuperar la bandera que supuestamente tuvo A Coruña en el pasado, Veira señaló que “desde logo non é o tema de máis relevancia para a cidade, nun momento en que a vivenda si é un problema esencial, nun momento en que, como acabamos de expor, sufrimos unha parálise total do transporte público na Coruña”. En cualquier caso, afirmó que debe haber "consensos científicos e historiográficos”. “E polo que levo lido e visto nas redes sociais, ese consenso non parece que exista”, afirmó.