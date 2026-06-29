Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere apuñalado en Os RosalesFalta de vivienda para trabajadoresManifestación del orgulloChacón traspasadoCartel de las fiestasLos ex del Deportivo en el Mundial
instagramlinkedin

Una unidad especializada, a la busca del sospechoso del homicidio de Os Rosales: la Policía conoce su identidad y perfil

Fuentes conocedoras señalan que una muerte por apuñalamiento en el cuello a plena luz del día resulta muy infrecuente

Policías en Os Rosales este domingo, después de que un hombre fuera apuñalado mortalmente en el cuello.

Policías en Os Rosales este domingo, después de que un hombre fuera apuñalado mortalmente en el cuello. / Carlos Pardellas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Enrique Carballo

A Coruña

Una puñalada en el cuello acabó este domingo en el barrio de Os Rosales con la vida de J. M. M., un hombre de 55 años y vecino de las viviendas de María Pita, en el barrio de Labañou. El autor, que según las primeras indagaciones era también un varón que llevaba gorra y mascarilla, lo mató a las 13.30 horas, en una calle por la que paseaban viandantes. Un tipo de crimen en público y en frío que, según confirman fuentes conocedoras de la actividad policial, resulta infrecuente en la ciudad. A primera hora de la tarde, según pudo saber este diario, continuaba la investigación para intentar encontrar al autor. Aunque se lleva con secreto para no perjudicar las pesquisas, la Policía trabaja en base a un sospechoso: un hombre con antecedentes por intento de homicidio y malos tratos.

Los encargados de perseguirlo son un grupo especial: la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de la Policía Nacional, formada para perseguir crímenes como los homicidios. Entre sus tareas está encontrar a personas desaparecidas y están especializados en rastrear a individuos en base a unas pocas pistas: fueron los responsables de encontrar el del estudiante chileno de la Universidade da Coruña (UDC) que, tras algunos problemas en la facultad, «decidió iniciar una nueva vida» sin avisar a su entorno. Tras varias semanas, acabaron encontrándolo en Alemania. La investigación de la muerte del hombre que apareció maniatado en un piso de Os Mallos hace unos meses se encargó también a agentes de la UDEV.

En la investigación resulta clave también la grabación de una cámara de la Policía Local situada en la zona, cuyo contenido se analiza desde el domingo

Un crimen que no sigue el patrón habitual

El ataque se produjo poco después del mediodía de un domingo entre la calle Manuel Azaña y travesía de Os Rosales, por donde transitaba la víctima, y no ha trascendido que entre el autor y este hubiese algún tipo de discusión justo antes. Las calles del barrio se llenaron de curiosos, y algunos vecinos incluso se asomaron por sus ventanas para interesarse por el ataque. Según indica una fuente conocedora de la actividad policial, este tipo de suceso es infrecuente.

Noticias relacionadas y más

En A Coruña "no es normal que haya más de dos o tres homicidios al año", explica la fuente, y son más habituales los casos que derivan de peleas o altercados que escalan y acaban en un fallecimiento. Otra fuente, familiarizada con las actuaciones de la Policía Nacional en Galicia, indica que "normalmente las muertes en la calle son por ajustes de cuentas o pasionales": casos como discusiones familiares, riñas vecinales o peleas de bandas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hombre muere apuñalado en el cuello en una calle de Os Rosales en A Coruña
  2. Abre una pastelería asiática en un rincón escondido de A Coruña: 'La gente no sabe que estoy aquí
  3. La tienda que endulza A Coruña desde hace 80 años: 'Mi padre trajo los primeros Conguitos a la ciudad en un saco
  4. Zara y el Deportivo lanzan una colección de ropa de niños: camisetas, sudaderas y bolsas con el nuevo escudo
  5. El Matadero, una playa tranquila y acogedora para vecinos de A Coruña: 'Es pequeña, pero tiene algo especial
  6. El Tribunal Superior de Galicia rechaza demoler un edificio de Cuatro Caminos, en A Coruña, por estar protegido
  7. El nuevo paseo de la ría hasta A Coruña encara su última fase para que se pueda usar en verano
  8. Dimite la concejala del PSOE en A Coruña Noemí Díaz

Xunta e Repsol aumentan en 3.000 euros o premio da XX edición do certame de Narrativa Breve

Xunta e Repsol aumentan en 3.000 euros o premio da XX edición do certame de Narrativa Breve

Una unidad especializada, a la busca del sospechoso del homicidio de Os Rosales: la Policía conoce su identidad y perfil

Una unidad especializada, a la busca del sospechoso del homicidio de Os Rosales: la Policía conoce su identidad y perfil

Inditex dona tres millones de euros a Cruz Roja para apoyar a Venezuela

Inditex dona tres millones de euros a Cruz Roja para apoyar a Venezuela

La Diputación de A Coruña financia con 20.000 euros al CSIC para conservar especies de plantas amenazadas

La Diputación de A Coruña financia con 20.000 euros al CSIC para conservar especies de plantas amenazadas

Una calle de A Coruña, elegida por la revista 'Viajar' entre las mejores de España para tapear

Una calle de A Coruña, elegida por la revista 'Viajar' entre las mejores de España para tapear

El BNG de A Coruña llevará al pleno de este jueves la "parálisis" del nuevo concurso de bus: "Fará 548 días sen contrato"

El BNG de A Coruña llevará al pleno de este jueves la "parálisis" del nuevo concurso de bus: "Fará 548 días sen contrato"

La alcaldesa de A Coruña, tras la dimisión de una concejala: "Está basada en motivos personales y este Gobierno sigue trabajando con normalidad"

La alcaldesa de A Coruña, tras la dimisión de una concejala: "Está basada en motivos personales y este Gobierno sigue trabajando con normalidad"

Vía libre para que la alcaldesa de A Coruña denuncie al líder local del PP por acusarla de acoso

Vía libre para que la alcaldesa de A Coruña denuncie al líder local del PP por acusarla de acoso
Tracking Pixel Contents