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Vía libre para que la alcaldesa de A Coruña denuncie al líder local del PP por acusarla de acoso

El portavoz municipal popular acudió este lunes al acto de conciliación que podría evitar el juicio, pero rechazó la avenencia

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, este lunes a la puerta del tribunal en el que se debía producir el acto de conciliación.

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, este lunes a la puerta del tribunal en el que se debía producir el acto de conciliación. / Carlos Pardellas

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Enrique Carballo

No hubo acuerdo para evitar el juicio entre la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey y el portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo. El líder popular afirmó en diciembre que hubo acoso e intimidaciones sobre tres funcionarios, y la alcaldesa, tras pedirle por privado que se retractara, señaló que estaba dispuesto a llevarlo ante la Justicia. Rey presentó ante el Juzgado una papeleta de conciliación, un trámite obligatorio antes de presentar una querella de este tipo, y este lunes ambos estaban convocados para un acto de conciliación que podría haber evitado el juicio. La regidora, que tiene derecho a enviar a un representante legal, no acudió personalmente, y Lorenzo, antes de entrar por las puertas del Tribunal de Instancia, señaló que no habría avenencia. "No pienso retractarme ni pedirle disculpas" a Rey, insistió, pues "todo lo que es dicho es verdad". El Gobierno local no quiso realizar valoraciones, y la alcaldesa, en una rueda de prensa por otro motivo, señaló que no tiene "nada que comentar".

Según afirmó Lorenzo, este es un "capítulo más" de una historia que "en su día denunció el Partido Popular" sobre "el escándalo por las obras irregulares" que, afirmó, realizó el edil de Economía, José Manuel Lage Tuñas, en inmuebles de su propiedad. A raíz de esto, "un particular presentó una denuncia en Fiscalía", que fue archivada. Durante este procedimiento, defendió el líder popular, el Ministerio Fiscal requirió al Concello "una serie de documentación" y a raíz de esto "una serie de funcionarias anunciaron que vivían una situación extraña que ellas definieron como un acoso". "Yo lo único que hice fue verbalizar lo que ya se sabía y lo que se había denunciado con anterioridad", insistió Lorenzo, que indició que tiene tanto pruebas documentales como testificales de funcionarias que ya han declarado en otros procedimientos "denunciando ese tipo de situaciones".

"No me pienso amedrentar"

Para Lorenzo, la alcaldesa intentó acallarlo. "Mientras sea oposición, mientras ocupe el puesto de portavoz municipal del Partido Popular, no me pienso callar nunca ni me pienso, sobre todo, amedrentar por una querella o por una conciliación que me presente la alcaldesa", insistió, que añadió que esta "una forma que tiene de actuar el Partido Socialista". Además, añadió que "el otro día vimos cómo otra concejala más presentaba su denuncia", en relación a la edil Noemí Díaz, que dejó el acta alegando motivos personales, y recordó las declaraciones del alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo, también socialista, que se mostró convencido de que "el paso de los meses ayudará a entender muchas cosas". Contra la alcaldesa y Lage Tuñas hubo dos denuncias de acoso laboral por parte de exconcejalas, si bien por el canal interno del PSOE, no ante la Justicia.

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El portavoz popular también argumentó que la situación "era muy conocida" y que "había ahí ya denuncias anteriores y manifestaciones anteriores, a través de los sindicatos, incluso en un pleno". Según afirmó, la actual portavoz municipal del BNG, Avia Veira, "había denunciado esta situación". También afirmó que hay un expediente abierto desde hace un año sobre funcionarias afectadas por el supuesto acoso, y "uno de los requisitos que les piden" en el paso actual, de diligencias informativas, "es que no pueden hablar". "Esas diligencias deberían ya estar cerradas", indicó, aunque añadió que en otro juzgado "una de ellas hizo declaraciones al respeto, contando la situación que estaba viviendo". Si finalmente se va a una querella, explicó, acudirán como testigos y "tendrán que venir a declarar y contar los hechos que en su día yo denuncié".

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