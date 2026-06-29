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Xunta e Repsol aumentan en 3.000 euros o premio da XX edición do certame de Narrativa Breve

A novela curta en galego que gañe o certame será publicada pola Editorial Galaxia

Presentación dos premios, este luns.

Presentación dos premios, este luns. / La Opinión

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Enrique Carballo

A Coruña

A XX edición do Premio Narrativa Breve Repsol, que a empresa organiza en colaboración coa Xunta de Galicia, celebra as súas dúas décadas de existencia aumentando a dotación económica do galardón, pensando para impulsar e reforzar a creación de literatura en lingua galega. Aumenta de 12.000 a 15.000 euros, e a Editorial Galaxia publicará a novela curta gañadora. As obras poderán enviarse ata o próximo 31 de xullo. Os textos deberán ser orixinais e escritos en galego, conforme a normativa establecida pola Real Academia Galega, e terán unha extensión non inferior a 120.000 caracteres con espazos incluídos nin superior a 270.000 caracteres con espazos incluídos. Unha vez pechado o prazo, o xurado decidirá a obra gañadora que se dará a coñecer a finais do mes de setembro. As bases completas da convocatoria están en acoruna.repsol.es/gl.

O secretario xeral da Lingua, Valentín García, e a xerente de Relacións Institucionais da Fundación Repsol, Mercedes Gómez, anunciaron este luns a nova convocatoria. O representante da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude enxalzou a “relevante contribución” deste certame para a promoción de novos escritores, ao tempo que puxo en valor a súa achega “á hora de fomentar a lectura na nosa lingua.” Ao respecto, fixo fincapé en que se trata dun galardón “consolidado e de prestixio, que conta con lectores fieis pero que, debido ao interese que esperta sempre, consegue atraer outros novos á nosa creación literaria e en galego”.

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A Xunta colabora co Premio de Narrativa Breve desde o seu nacemento, no ano 2006, cando foi creado polo Complexo Industrial de Repsol, período no que ten rexistrado a participación de case 600 obras orixinais de escritores e escritoras galegas. Na anterior edición, resultou gañadora Carmen V. Valiña, coa obra Illa de Sangue.

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