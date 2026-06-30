El acusado de arrollar un bar en Os Mallos se declara culpable y acepta siete años y medio de prisión efectiva

El acusado de arrollar un bar en Os Mallos en verano de 2024, hiriendo levemente a varias personas, se ha declarado culpable tras llegar a un acuerdo parcial con la Fiscalía y la acusación particular. Este afecta solo a la parte penal, y el hombre queda condenado a 14,5 años de cárcel que, en la práctica, se reducirán a siete años y medio porque solo cumplirá el triple de la pena más alta de lo que se descontará el tiempo que ya ha estado en la prisión. De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, lleva privado de libertad desde el 11 de agosto de 2024. La Fiscalía pedía, en total, 29 años y tres meses de cárcel antes del acuerdo, y, aplicando el mismo criterio, quedarían en quince años y nueve meses.

Según se acordó este lunes en la Audiencia Provincial de A Coruña, el hombre aceptó dos años de prisión por un delito de conducción con manifiesto desprecio por la vida de los demás, y un mes de multa por otro delito de lesiones. Por cada uno de los cinco delitos de homicidio intentado, que se corresponden con las personas que estaban en el local que arrolló con el automóvil, recibe dos años y medio de prisión, así como tres años de libertad vigilada.

"Anomalía psíquica"

Esto suma 12,5 años por la tentativa de homicidio, y 14,5 años de cárcel en total, pero en la práctica, según señaló el magistrado, el máximo de cumplimiento será el triple de la pena más alta, con lo que queda en siete años y medio. El acusado también consignó siete mil euros para compensar los daños causados a las víctimas. De acuerdo con el abogado de la defensa, Manuel Ferreiro, la base de las rebajas es la "anomalía psíquica que padece o meu cliente", y que se ha reparado parte del daño causado. El hombre aportó 7.000 euros para las indemnizaciones a las víctimas.

No se ha llegado a conformidad con respecto a la responsabilidad civil, es decir, la indemnización que el acusado tendrá que pagar a las víctimas, con lo que el juicio continuará este martes. En su escrito provisional, la Fiscalía pidió 11.800 euros por los daños del local, y sumas para ocho afectados entre los 57 y los 400 euros, además de compensaciones al Sergas por gastos de atención médica. Pero según explica Eduardo Astray, el abogado que representa a siete de los nueve afectados, entre ellos la dueña del bar, reclama daños para el local cuantificados en 24.000 euros, y habría que determinar en ejecución de sentencia daños por el tiempo que el local estuvo cerrado, y daños emergentes. En cuanto a daño moral, reclaman 50.000 euros.

RAC

La dueña dice tener miedo

En la sesión de este lunes del juicio declaró la dueña del local O Pinchiño, donde se produjeron los hechos, que es parte de la acusación. Señaló que tuvo el local cerrado meses, y luego “trabajé un mes sin puerta, porque no conseguía colocarla”, indicó llorando. Recibió reseñas negativas en Facebook e Instagram, con bromas de personas que decían que iban a “aparcar el coche dentro”. A preguntas de su abogado, afirmó que tiene miedo tras el suceso, y adquirió miedo a los coches.

“Mi seguro pasó totalmente de mí”, afirmó, y defendió que solo le abonó 2.600 euros. Otra de las afectadas declaró que sufrió secuelas psicológicas, con problemas para dormir. Uno de los presentes, en silla de ruedas, declaró que estaba en la terraza en el momento de los hechos pero que no sufrió heridas. "Vi más o menos la maniobra y me aparté", declaró.