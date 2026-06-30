Ana Pontón propone conexiones con centros sanitarios, campus y polígonos en el área metropolitana de A Coruña

Ana Pontón defendió desde Culleredo las propuestas del BNG para mejorar el transporte público en el área metropolitana de A Coruña, empezando por mejorar frecuencias, horarios y trayectos, e incluyendo conexiones con los polígonos industriales, los campus y los centros sanitarios. «Estamos falando de que é necesario que os autobuses estean ben deseñados para ir aos polígonos industriais, ás universidades, aos centros sanitarios ou para os desprazamentos que se teñan que producir ao centro da cidade», afirmó, tras mantener un encuentro con personas usuarias del transporte del área metropolitana coruñesa.

Pontón propuso la elaboración de un estudio por parte de la Xunta, en colaboración con los concellos afectados, para garantizar un rediseño de las líneas que permita adecuar el servicio a las necesidades de movilidad de las personas usuarias, garantizando así la prestación de un servicio de autobús «de calidade». La líder nacionalista también defendió la necesidad de realizar una auditoría para comprobar si se están cumpliendo los contratos firmados con las empresas concesionarias.

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Pontón apostó por no reducir la movilidad única y exclusivamente al autobús, sino por diversificarla a través de dos alternativas: el tren de cercanías y el transporte marítimo por la ría.