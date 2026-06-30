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Siete bomberos coruñeses en La Guaira, "zona de guerra": 13 horas de trabajo y una "montaña rusa" de sensaciones

Por el momento no han podido encontrar a ninguna persona con vida

Rescatistas realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Tanaguaneras, La Guaira (Venezuela)

Rescatistas realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas en una zona afectada por los terremotos, este domingo, en Tanaguaneras, La Guaira (Venezuela) / Henry Chirinos / EFE

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RAC

A Coruña

Bomberos gallegos de la ONG Briegal, desplegados en La Guaira, el estado costero de Venezuela más golpeado por el doble terremoto y convertido en una "zona de guerra", para colaborar en las tareas de rescate, describieron cómo fue su jornada de este lunes, en la que trabajaron 13 horas y vivieron una "auténtica montaña rusa de sensaciones, vivencias y estado de ánimo".

Este lunes ha sido su segundo día en el país latinoamericano y, durante la primera parte de la jornada, centraron sus trabajos en Los Corales, en la parroquia de Caraballeda.

"Estuvimos revisando con nuestros guías caninos y sus inseparables perras varios edificios en los que se dudaba que hubiesen sido rastreados. En ninguno de ellos hubo ningún positivo", detalló este equipo gallego, formado por dos bomberos de A Coruña, otros tantos de Ferrol, uno de Astilleros Navantia y dos del Consorcio Provincial de A Coruña.

En esa zona, explicaron, los edificios "cayeron de forma aleatoria", por lo que pudieron encontrar unos inmuebles "totalmente colapsados y, al lado, otros intactos".

Al mediodía del lunes fueron trasladados a otra zona en la que "no" habían estado hasta el momento. "La realidad de la magnitud de lo que pasó aquí nos sacudió de lleno. La zona cero de La Guaira, es una zona de guerra", afirmaron en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press.

Panorama desolador

El panorama es desolador: avenidas "completamente arrasadas", bloques residenciales de 12 alturas "reducidos a la nada" y "miles de personas" en la calle tratando de mantener la esperanza de encontrar supervivientes.

"La gente viene y te pide que vayas de un sitio a otro porque aseguran tener una prueba de vida que quieren que compruebes. Y eso hacemos: los perros y sus guías van de un hueco a otro y nosotros tratamos de hacer más segura su misión, esperando el ladrido que nos indique que hay una persona con vida y que tendremos que buscar la forma de sacarla", detallaron.

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Como el día anterior y con la "mirada resignada" de los guías caninos --Capa, Miguel y Rookie--, las perras Argui, Sidney y Kenia "tampoco ladraron" este lunes. "Este martes lo intentarán de nuevo y nosotros seguiremos atentos a ellas", subrayaron.

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