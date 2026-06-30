El Concello de A Coruña aprueba repartirse con Defensa el solar del antiguo cuartel de Agrela

La Junta de Gobierno local de A Coruña aprobará este miércoles de manera inicial la reparcelación del antiguo cuartel de automóviles de Agrela. Se encuentra en el cruce de la avenida de Arteixo con la tercera ronda, enfrente del centro comercial Marineda City.

El proyecto concreta la configuración de las parcelas resultantes conforme al convenio firmado en 2009 entre el Concello y Defensa y a la ordenación establecida por el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM). La superficie edificable del ámbito asciende a 41.985 metros cuadrados, con una edificabilidad total de 93.775,82 metros cuadrados. Los restantes 5.737 metros se cederán de forma obligatoria y gratuita al Concello: 5.632 metros cuadrados corresponden al sistema local viario y 105 metros al sistema general viario.

Se ha hecho una división en dos parcelas. Una, con una superficie de 20.010 metros cuadrados y una edificabilidad de 55.893,60 metros, que se adjudica al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED).

La otra, con una superficie de 21.975 metros cuadrados y una edificabilidad de 37.882,22, es para el Ayuntamiento de A Coruña. Incorpora tanto el 10% del aprovechamiento de cesión obligatoria previsto en la Ley 2/2016, del suelo de Galicia, como la participación municipal en las plusvalías derivadas de la transformación urbanística del ámbito, de conformidad con el convenio suscrito entre ambas administraciones.

El proyecto también fija cómo se pagarán las obras de urbanización del ámbito. El Ayuntamiento recibe por ley el 10% del aprovechamiento urbanístico, una cesión obligatoria que queda libre de cargas. Por eso, los costes de urbanización no se calculan sobre el total, sino sobre el 90% restante.

A partir de ahí, los gastos se reparten entre los titulares según los derechos urbanísticos que conserva cada uno. El INVIED, organismo dependiente de Defensa, asumirá el 72,05% de los costes, mientras que el Ayuntamiento de A Coruña pagará el 27,95% restante.

Tras la aprobación inicial se abrirá un periodo de información pública de un mes, además de la notificación a propietarios e interesados. Durante ese plazo podrán presentarse alegaciones, que el Concello tendrá que estudiar antes de llevar el proyecto a su aprobación definitiva.

Convenio de 2009 entre Concello y Estado

El convenio de 2009, firmado con Javier Losada como regidor, señala que parte de la finca fue municipal, pues el Concello compró unos 50.000 metros cuadrados de terrenos que posteriormente cedió al Estado "para ser utilizados con fines específicamente militares". El Ejército compró o expropió otros 30.000 metros cuadrados, pero parte de los fondos fueron aportados por la Hacienda municipal. Tras algunos cambios menores en la propiedad, el terreno sobre el que se realizó el convenio de 2009 era de algo más de 75.600 metros cuadrados, más de diez veces la extensión del campo de fútbol de Riazor.

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Pero la tercera ronda debía pasar por esta finca, y, a través del acuerdo, el Estado aceptó ceder primero el uso y después la propiedad de unos 31.000 metros al Ayuntamiento para ejecutar la infraestructura. Quedaban así algo menos de 45.000 metros, que el Concello se comprometió a permitir uso industrial y comercial. Así, el PGOM de 2013 establece que en la finca se pueden construir edificios de hasta cuatro plantas, con unos 94.000 metros cuadrados contando todas las alturas, si bien para dedicarlos a uso comercial hay que hacer antes un análisis de riesgos.