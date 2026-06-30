El Concello de A Coruña centra en el transporte sus propuestas para el área metropolitana: de red ciclista común a aparcamientos disuasorios

El Gobierno local de A Coruña convocó este martes a la oposición a una primera reunión de trabajo para plantear la creación de un área metropolitana, un proyecto largamente prometido y sin avances desde hace años. Es un paso previo a una reunión con los alcaldes del área para poner en marcha un espacio de colaboración que el Ayuntamiento coruñés centra en la movilidad y el transporte. Se tramita en paralelo un área comarcal de prestación conjunta del servicio de taxi que apoyan la Xunta y el Concello, y este martes el edil de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage Tuñas, planteó a la oposición la colaboración para desarrollar infraestructuras en conjunto: una red metropolitana de aparcamientos disuasorios, una red ciclista intermunicipal, corredores verdes y una plataforma digital única de movilidad, además de coordinación de infraestructuras hidráulicas y de redes de sanemiento y abastecimiento. El PP consideró que la iniciativa es una cortina de humo, y el BNG, favorable a la creación de una herramienta de colaboración metropolitana, criticó la tardanza en iniciar el proceso.

Para Lage, hay que priorizar "os servizos á cidadanía, con fórmulas de cooperación entre concello" y abordar cuestiones comunes que van desde la vivienda a los desplazamientos o el mercado de trabajo. Los cuatro ejes clave, defendió, son la cooperación voluntaria, la prestación compartida de servicios, la planificación conjunta y una construcción progresiva de confianza, y criticó que el sistema actual separe transporte urbano e interurbano con operadores distintos.

Así, defendió la creación de un Consorcio Metropolitano de Transportes que no sería una nueva administración sino un organismo de cooperación, que permitiría, entre otros puntos, avanzar hacia una integración de las tarifas, y habló de un Marco Metropolitano de Planificación Territorial. "Non se trata de diluír a identidade de cada municipio, senón de reforzar unha identidade complementaria. Barcelona amosa que é posible manter identidades municipais fortes e, simultaneamente, desenvolver unha visión metropolitana compartida. O futuro da área metropolitana da Coruña non depende de crear unha nova administración, senón de crear unha nova forma de cooperar", defendió.

Documentación con ocho años de antigüedad

Los grupos, señala el Concello, acordaron tener un calendario de trabajo entre este mes de septiembre y marzo de 2027 para formular propuestas. El concejal del PP Roberto Rodríguez señala que su formación defiende que "o importante non é o órgano que queremos crear, senon o problema que queremos resolver, con quen e con que estratexia e obxectivos". Así, cree que hay que empezar por una "senda compartida" con los Ayuntamientos del área "máis alá de pensar en estructuras administrativas".

Además, señaló que el Ayuntamiento "entregounos unha documentación que ten nada menos que oito anos", lo que prueba, en su opinión, que la creación del área "nunca foi un problema" que interesase a la alcaldesa, Inés Rey. Rodríguez añadió que "sen dubidar das boas intencións de nignuén", lo que parece es "estirar este chicle ata as eleccións" y tapar una "evidente falta de liderado" interno y externo, indicó el edil, que acusó a la regidora de no ser capaz de dirigir su ciudad y su Gobierno local y afirmó que "hai alcaldes do seu propio partido" que la cuestionan.

El Bloque afirma que resucitó el proceso

El Bloque criticó la demora para impulsar el área metropolitana. La comisión especial que se reunió hoy, señala la formación, se constituyó en julio de 2023, y no había vuelto a tener sesiones desde entonces hasta este martes. La nueva reunión se produjo, afirmó el concejal del BNG Francisco Jorquera, por la moción del BNG aprobada en el pleno de junio. “Congratulámonos de que se volvese reunir. Se hoxe houbo esta reunión foi como produto da insistencia do BNG. Da moción aprobada no pleno de xuño e de múltiples iniciativas anteriores”, afirmó.

El Gobierno local, señaló, aportó estudios, pero en algunos casos "teñen xa anos e que, por tanto, precisan seren actualizados”. Según Jorquera, presente en la reunión, el Ejecutivo municipal se comprometió tanto a iniciar un diálogo con otros Ayuntamientos de la comarca, y dará cuenta de ellas en próximas reuniones de la comisión. Además, el BNG propuso que en esta estén presentes agentes como expertos o entidades sociales y económicas para dar su visión. “A realidade da Coruña non se pode concibir sen ter en conta a súa realidade metropolitana. E problemas como o transporte, a mobilidade, a planificación urbanística, a ordenación do territorio, o tratamento do lixo e outros, non poden ter unha solución satisfactoria se non se abordan desde unha escala metropolitana”, defendió.