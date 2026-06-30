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Condenado a nueve meses por demandar a su expareja en A Coruña para lograr un dinero con supuestas compras que no existieron

Un segundo acusado ha sido absuelto por no entender acreditada la condición mercantil

Audiencia Provincial de A Coruña.

Audiencia Provincial de A Coruña. / M. Dylan - Europa Press

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RAC

A Coruña

La Audiencia Provincial de A Coruña, en su sección segunda, ha condenado a un acusado como responsable en grado de tentativa de un delito de estafa procesal, a nueve meses de prisión, pues entiende probado que, “en ejecución de un plan preconcebido y actuando con intención de obtener un beneficio económico utilizando para ello a la Administración de Justicia, presentó una demanda civil contra su expareja”, en la cual reclamó, entre otros, el pago de un portón de entrada a una vivienda, “presentando, mendazmente, unos documentos de compra y pago que jamás sucedieron”, tal y como explica la sentencia.

El tribunal concluye que el acusado promovió una demanda civil aportando documentos falsos, con ánimo de obtener un beneficio y de inducir a error al órgano judicial, mientras que otro sospechoso, que “nunca tuvo conocimiento de que los documentos fueran a presentarse para efectuar una reclamación judicial”, los confeccionó y firmó a petición del primero.

La Audiencia Provincial absuelve al segundo acusado del delito de falsedad documental por no entender acreditada la condición mercantil del documento.

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En la sentencia, la Sala razona que la falsedad en documento privado puede integrarse en la estafa cuando forma parte del engaño procesal y, dado que aquí no se alcanzó la consumación del propósito defraudatorio, la conducta debe castigarse como tentativa de estafa procesal. La sentencia no es firme, pues es recurrible ante el TSXG.

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