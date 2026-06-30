A Coruña vive dos días frescos antes de una nueva ola de calor

A Coruña vivirá dos días con máximas de 22 grados antes de una nueva ola de calor que comenzará a partir del jueves y llevará a que el fin de semana se superen los 30 grados durante varios días.

Galicia sigue bajo la influencia de las altas presiones, lo que provoca que A Coruña madrugue totalmente nublada, situación que persistirá durante todo el día. Las máximas serán de 22 grados y las mínimas de 15, lo que hará que tanto este martes como el miércoles --con temperaturas similares-- se vivan los dos días más frescos de los que están por venir.

A esto se sumará que el viento soplará moderado con intervalos fuertes en el litoral atlántico, lo que hará que baje un poco la situación térmica.

Varios días a más de 30

Sin embargo, esta situación será casi anecdótica ante los próximos días. Mirar la previsión más allá del jueves es ver varios días de mucho calor. El jueves el termómetro ya subirá a los 25 grados, mientras que de cara al fin de semana se espera un panorama marcado con temperaturas muy altas.

Para el viernes por el momento MeteoGalicia prevé máximas de 30 grados, para el sábado 32, el domingo 33 y la nueva semana ya comenzará con otros 30 el lunes y 28 el martes. Por ahora no se ve ningún día en la previsión en donde las temperaturas bajen significativamente.

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Sin embargo, esta influencia de las altas presiones que traerá tiempo seco a toda Galicia dejará temperaturas mucho más elevadas en la mitad sur de la comunidad.