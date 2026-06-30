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La heladería nacida en A Coruña que recomiendan dos chefs con Estrella Michelin y que es perfecta para el verano

El establecimiento utiliza materias primas de alta calidad para sus creaciones, como su elogiado helado de tiramisú

Imagen de la heladería de A Coruña elogiada por los chefs Michelin

Imagen de la heladería de A Coruña elogiada por los chefs Michelin / Instagram

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Adrián Lede

A Coruña

A Coruña es una de las ciudades que puede presumir de tener algunos de los mejores helados de toda España. Clásicos como la Colón o La Ibi llevan años endulzando la vida de los coruñeses, y también hay otras reconocidas marcas como Bico de Xeado.

Además, la ciudad puede presumir de haber visto nacer una heladería que se ha extendido por toda España y que incluso ha seducido a chefs con Estrella Michelin. Hablamos de Puerta Real, un establecimiento nacido en el año 2013 en la histórica Casa Molina de la zona que le da nombre.

Reconocida por dos leyendas de la cocina gallega

El establecimiento que tienen en Ourense recibió un Solete de la Guía Repsol tras las alabanzas de Xosé Magalhaes y Lydia del Olmo, dos chefs que han ganado la Estrella Michelin y el Sol de Repsol con el restaurante Ceibe, situado en capital ourensana.

En concreto, la guía destaca que los cocineros "sienten predilección" por la heladería y "más concretamente por su helado de tiramisú", una de las creaciones más deliciosas de Puerta Real.

Materias primas de calidad

"Como parte fundamental de la tradición, utilizamos exclusivamente materias primas de la más alta calidad que seleccionamos meticulosamente las recetas que creamos", señala Puerta Real en su web. Así triunfan recetas creativas como ese mencionado helado de tiramisú o el de tarta de Santiago, que tiene mucho éxito entre los clientes.

Actualmente, Puerta Real cuenta con más de 30 establecimientos repartidos por toda España, dando buena nota del éxito que ha conseguido esta heladería que nació hace más de diez años en A Coruña.

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